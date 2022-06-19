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Из-за российского бизнесмена экспорт российских удобрений может оказаться под угрозой санкций

Из-за российского бизнесмена экспорт российских удобрений может оказаться под угрозой санкций

Киев • УНН

 • 436910 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за войны в Украине почти все цивилизованные страны мира вводят санкции против россии: днями дипломаты ЕС окончательно приняли шестой пакет ограничений. Ранее под личностные санкции попали и ряд российских бизнесменов, приближенных к путину, среди которых оказались Михаил Фридман (“Альфа-Банк”, LetterOne), Дмитрий Песков (пресс-секретарь путина), Дмитрий Мазепин (“Уралхим”, “Уралкалий”, “ТольяттиАзот”). Из-за последнего россия может оказаться под угрозой новых санкций от мирового сообщества, в том числе - и экспорта удобрений в США, которые еще разрешен. В чем причина - читайте в материале УНН.

Корпоративное рейдерство

После начала войны в Украине российский олигарх и тогдашний гендиректор “Уралхима” - производителя минеральных удобрений, Дмитрий Мазепин, чтобы обойти санкции, снизил свою долю в концерне ниже 50% и ушел с поста гендиректора.

Параллельно с этим структуры олигарха выкупили почти все предприятие “ТольяттиАзот” - увеличив свою долю там с с 9,75% до 80,51% акций. Несмотря на то, что “Тольяттиазот” — российское предприятие, оно в прямом и переносном смысле связано с Украиной через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.

Российское предприятие "ТольяттиАзот“ занимается производством аммиака еще со времен СССР. Самая эффективная возможность экспорта этой продукции на предприятия в другие страны — через аммиакопровод, идущий из россии в Украину к Одесскому припортовому заводу, где та загружается в танкеры и транспортируется зарубеж.

Ранее предприятие принадлежало Сергею и Владимиру Махлаю, которые выступали и продолжают выступать против “кровавого режима” путина в Украине. После серии рейдерских атак со стороны кремля в конце концов их предприятие, созданное своими же руками, перешло в руки Мазепину. Но буква закона может все изменить.

Закон RICO

Закон США «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях», имеет целью преследование не отдельных лиц, а формальных и неформальных организаций.

18 раздел Кодекса США приводит объемный перечень видов рэкета, повторное совершение которых может служить основанием для предъявления иска по закону RICO. После вынесения обвинительного приговора США арестуют активы преступников.

Рассмотрев дело Мазепина против Махлая и проанализировав десятки документов, журналисты пришли к выводу, что оно формально подпадает под этот закон и если дело будет выиграно, то все мировое сообщество увидит, что россия в конце-концов ответит за все свои злодеяния, созданные как внутри своей страны, так и за ее пределами.

Противоправная деятельносьи Мазепина против Махлая длится уже более 10 лет (ранее власти россии заявляли, что Сергей и Владимир Махлай поддерживали Евромайдан в 2014 году и якобы таким образом выступали против российского руководства).

Кроме всего прочего - огромна и сумма ущерба. В СМИ подчеркивают - речь может идти о 2 млрд долларов и более. На фоне огромной задолженности Мазепину перед Сбербанком россии, таким образом бизнесмен, которого, путин и режим фактически посадили “на крючок” , пытается с помощью фактически чужого предприятия решить свои проблемы.

Новые санкции против россии и возможный запрет экспорта удобрений

Так почему же россии могут грозить новые санкции, которые на фоне всего происходящего могут быть как никогда кстати для Украины? В случае удовлетворения иска Махлая против Мазепина, в соответствии с законом RICO, возникнет ситуация, когда своими противозаконными действиями Мазепин создал опаснейший прецедент для всей экспортной промышленности России путем приговора против бывшего руководства “ТольяттиАзота” (в том числе и по политическим мотивам) Владимира и Сергея Махлая.

Ранее российские удобрения (производимые мощностями Мазепина в том числе) США приравняло к продуктам первой необходимости, таким образом выводя их из общего пакета санкций. В связи с возможным в будущем дефицитом удобрений по всему миру, компании рф, которые их производят могут привлечь инвесторов с других стран.

В случае победы Махлая над Мазепиным в американском суде, для страны-агрессора и для всего российского инвестиционного климата там возникнут негативные последствия. А для самого российского олигарха, приближенного к кремлю, обвинительный вердикт будет означать корпоративную «смерть».

Напомним

Политолог Олег Саакян считает, что президент россии владимир путин мог пообещать российским бизнесменам в обмен на поддержку режима и войны – дерибан украинских ресурсов.

По его мнению, для некоторых российских олигархов в Украине есть реальные “лакомые кусочки”, которыми они бы хотели владеть. Одним из таких является аммиакопровод “Тольятти-Одесса” для Дмитрия Мазепина. Добавим, что несмотря на постоянные жалобы со стороны Мазепина на проблемы с Украиной, от поставок аммиака через нашу страну на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

По мнению политолога Руслана Бортника, россия ориентирована на захват и оккупацию наиболее промышленно и аграрно развитых регионов востока и юга Украины.Он считает, что следующие атаки агрессора будут (или продолжатся) на Николаев, Одессу, Кривой Рог, Харьков, Запорожье и Днепр. В то же время, Именно по этим областям Украины – Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и уже почти полностью оккупированной Луганской и Херсонской области проходит украинская ветвь аммиакопровода “Тольятти-Одесса”.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

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