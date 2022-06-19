Через російського бізнесмена експорт російських добрив може опинитися під загрозою санкцій

Корпоративне рейдерство

Після початку війни в Україні російський олігарх і тодішній гендиректор “Уралхіма” – виробника мінеральних добрив, Дмитро Мазепін, щоб обійти санкції, знизив свою частку в концерні нижче 50% і пішов з поста гендиректора.

Паралельно з цим структури олігарха викупили майже все підприємство “ТольяттіАзот” - збільшивши свою частку там з 9,75% до 80,51% акцій. Незважаючи на те, що “Тольяттіазот” — російське підприємство, воно у прямому та переносному сенсі пов'язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”.

Російське підприємство "ТольяттіАзот“ займається виробництвом аміаку ще з часів СРСР. Найефективніша можливість експорту цієї продукції на підприємства в інші країни — через аміакопровід, що йде з росії в Україну до Одеського припортового заводу, де той завантажується в танкери і транспортується за кордон.

Раніше підприємство належало Сергію та Володимиру Махлаю, які виступали і продовжують виступати проти “кривавого режиму” путіна в Україні. Після серії рейдерських атак з боку Кремля врешті-решт їхнє підприємство, створене своїми руками, перейшло в руки Мазепіну. Але буква закону може все змінити.

Закон RICO

Закон США «Про корумпованих і тих, що знаходяться під впливом рекетирів організацій», має на меті переслідування не окремих осіб, а формальних і неформальних організацій.

18 розділ Кодексу США наводить об'ємний перелік видів рекету, повторне вчинення яких може бути основою пред'явлення позову за законом RICO. Після винесення обвинувального вироку США заарештують активи злочинців.

Розглянувши справу Мазепіна проти Махлая і проаналізувавши десятки документів, журналісти дійшли висновку, що вона формально підпадає під цей закон і якщо справу буде виграно, то вся світова спільнота побачить, що росія врешті-решт відповість за всі свої злочини, створені як усередині своєї країни, так і за її межами.

Протиправна діяльність Мазепіна проти Махлая триває вже понад 10 років (раніше влада росії заявляла, що Сергій та Володимир Махлай підтримували Євромайдан у 2014 році і нібито таким чином виступали проти російського керівництва).

До того ж - величезна і сума збитків. У ЗМІ наголошують - може йтися про 2 млрд доларів і більше. На тлі величезної заборгованості Мазепіну перед Ощадбанком росії, таким чином бізнесмен, якого, путін і режим фактично посадили “на гачок”, намагається за допомогою фактично чужого підприємства вирішити свої проблеми.

Нові санкції проти росії та можлива заборона експорту добрив

То чому ж росії можуть загрожувати нові санкції, які на тлі всього, що відбувається, можуть бути як ніколи доречними для України. У разі задоволення позову Махлая проти Мазепіна, відповідно до закону RICO, виникне ситуація, коли своїми протизаконними діями Мазепін створив найнебезпечніший прецедент для всієї експортної промисловості росії шляхом вироку колишнього керівництва “ТольяттіАзота” (у тому числі і з політичних мотивів) Володимира та Сергія Махлая.

Раніше російські добрива (вироблені потужностями Мазепіна зокрема) США прирівнювало до продуктів першої необхідності, в такий спосіб виводячи їх із загального пакету санкцій. У зв'язку з можливим у майбутньому дефіцитом добрив по всьому світу, компанії росії, які їх виробляють можуть залучити інвесторів з інших країн.

У разі перемоги Махлая над Мазепіним в американському суді, для країни-агресора та для всього російського інвестиційного клімату там виникнуть негативні наслідки. А для самого російського олігарха, наближеного до кремля, обвинувальний вердикт означатиме корпоративну «смерть».

Нагадаємо

Політолог Олег Саакян вважає, що президент росії володимир путін міг пообіцяти російським бізнесменам в обмін на підтримку режиму та війни – дерибан українських ресурсів.

На його думку, для деяких російських олігархів в Україні є реальні “ласі шматочки”, якими вони хотіли б володіти.Одним із таких є аміакопровід “Тольятті-Одеса” для Дмитра Мазепіна. Додамо, що незважаючи на постійні скарги з боку Мазепіна на проблеми з Україною, від постачання аміаку через нашу країну на Захід росія щороку отримувала до 12 мільярдів доларів.

На думку політолога Руслана Бортника, росія орієнтована на захоплення та окупацію найбільш промислово та аграрно розвинених регіонів сходу та півдня України. Він вважає, що наступні атаки агресора будуть (або продовжаться) на Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя та Дніпро. В той же час, саме по цих областях України – Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та вже майже повністю окупованій Луганській та Херсонській області проходить українська гілка аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої і припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку в заводи американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.