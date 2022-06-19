Через російського бізнесмена експорт російських добрив може опинитися під загрозою санкцій

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 10104 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 32827 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 58655 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 68808 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 69035 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 71614 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80832 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 213172 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148499 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172251 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 148091 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 180005 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 69302 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 89542 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 89260 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 213167 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 489443 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 439746 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 646296 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 767431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 21539 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 44995 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 89542 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111539 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145887 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Через російського бізнесмена експорт російських добрив може опинитися під загрозою санкцій

Через російського бізнесмена експорт російських добрив може опинитися під загрозою санкцій

Київ • УНН

 • 436914 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Через війну в Україні майже всі цивілізовані країни світу запроваджують санкції проти росії: днями дипломати ЄС остаточно прийняли шостий пакет обмежень. Раніше під особисті санкції потрапили і ряд російських бізнесменів, наближених до путіна, серед яких опинилися Михайло Фрідман (“Альфа-Банк”, LetterOne), Дмитро Пєсков (прессекретар путіна), Дмитро Мазепін (Уралхім”, “Уралкалій”, “Тольятті Азот”). Через останнього росія може опинитися під загрозою нових санкцій від світової спільноти, зокрема - і експорту добрив до США, які ще дозволені. У чому причина – читайте у матеріалі УНН.

Корпоративне рейдерство

Після початку війни в Україні російський олігарх і тодішній гендиректор “Уралхіма” – виробника мінеральних добрив, Дмитро Мазепін, щоб обійти санкції, знизив свою частку в концерні нижче 50% і пішов з поста гендиректора.

Паралельно з цим структури олігарха викупили майже все підприємство “ТольяттіАзот” - збільшивши свою частку там з 9,75% до 80,51% акцій. Незважаючи на те, що “Тольяттіазот” — російське підприємство, воно у прямому та переносному сенсі пов'язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”.

Російське підприємство "ТольяттіАзот“ займається виробництвом аміаку ще з часів СРСР. Найефективніша можливість експорту цієї продукції на підприємства в інші країни — через аміакопровід, що йде з росії в Україну до Одеського припортового заводу, де той завантажується в танкери і транспортується за кордон.

Раніше підприємство належало Сергію та Володимиру Махлаю, які виступали і продовжують виступати проти “кривавого режиму” путіна в Україні. Після серії рейдерських атак з боку Кремля врешті-решт їхнє підприємство, створене своїми руками, перейшло в руки Мазепіну. Але буква закону може все змінити.

Закон RICO

Закон США «Про корумпованих і тих, що знаходяться під впливом рекетирів організацій», має на меті переслідування не окремих осіб, а формальних і неформальних організацій.

18 розділ Кодексу США наводить об'ємний перелік видів рекету, повторне вчинення яких може бути основою пред'явлення позову за законом RICO. Після винесення обвинувального вироку США заарештують активи злочинців.

Розглянувши справу Мазепіна проти Махлая і проаналізувавши десятки документів, журналісти дійшли висновку, що вона формально підпадає під цей закон і якщо справу буде виграно, то вся світова спільнота побачить, що росія врешті-решт відповість за всі свої злочини, створені як усередині своєї країни, так і за її межами.

Протиправна діяльність Мазепіна проти Махлая триває вже понад 10 років (раніше влада росії заявляла, що Сергій та Володимир Махлай підтримували Євромайдан у 2014 році і нібито таким чином виступали проти російського керівництва).

До того ж - величезна і сума збитків. У ЗМІ наголошують - може йтися про 2 млрд доларів і більше. На тлі величезної заборгованості Мазепіну перед Ощадбанком росії, таким чином бізнесмен, якого, путін і режим фактично посадили “на гачок”, намагається за допомогою фактично чужого підприємства вирішити свої проблеми.

Нові санкції проти росії та можлива заборона експорту добрив

То чому ж росії можуть загрожувати нові санкції, які на тлі всього, що відбувається, можуть бути як ніколи доречними для України. У разі задоволення позову Махлая проти Мазепіна, відповідно до закону RICO, виникне ситуація, коли своїми протизаконними діями Мазепін створив найнебезпечніший прецедент для всієї експортної промисловості росії шляхом вироку колишнього керівництва “ТольяттіАзота” (у тому числі і з політичних мотивів) Володимира та Сергія Махлая.

Раніше російські добрива (вироблені потужностями Мазепіна зокрема) США прирівнювало до продуктів першої необхідності, в такий спосіб виводячи їх із загального пакету санкцій. У зв'язку з можливим у майбутньому дефіцитом добрив по всьому світу, компанії росії, які їх виробляють можуть залучити інвесторів з інших країн.

У разі перемоги Махлая над Мазепіним в американському суді, для країни-агресора та для всього російського інвестиційного клімату там виникнуть негативні наслідки. А для самого російського олігарха, наближеного до кремля, обвинувальний вердикт означатиме корпоративну «смерть».

Нагадаємо

Політолог Олег Саакян вважає, що президент росії володимир путін міг пообіцяти російським бізнесменам в обмін на підтримку режиму та війни – дерибан українських ресурсів.

На його думку, для деяких російських олігархів в Україні є реальні “ласі шматочки”, якими вони хотіли б володіти.Одним із таких є аміакопровід “Тольятті-Одеса” для Дмитра Мазепіна. Додамо, що незважаючи на постійні скарги з боку Мазепіна на проблеми з Україною, від постачання аміаку через нашу країну на Захід росія щороку отримувала до 12 мільярдів доларів.

На думку політолога Руслана Бортника, росія орієнтована на захоплення та окупацію найбільш промислово та аграрно розвинених регіонів сходу та півдня України. Він вважає, що наступні атаки агресора будуть (або продовжаться) на Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя та Дніпро. В той же час, саме по цих областях України – Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та вже майже повністю окупованій Луганській та Херсонській області проходить українська гілка аміакопроводу “Тольятті-Одеса”.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої і припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку в заводи американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57