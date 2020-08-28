Єврокомісія привітала Зеленського з досягненням перемир’я на Донбасі — ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої очільниця Єврокомісії привітала Зеленського з перемир’ям на Донбасі, яке триває вже 33 дні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Насамперед очільниця Єврокомісії привітала Президента з одужанням членів його родини від коронавірусної інфекції та побажала їм міцного здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Зеленський зауважив, що в Україні працюють над збільшенням кількості ліжок для хворих на коронавірус, якщо буде "друга хвиля". Він також зазначив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.
"Ми вивчаємо можливість трансферу технологій та швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні. Маємо для цього кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас", – сказав Зеленський.
Крім того, співрозмовники зробили акцент на підготовці до 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який має відбутися 1 жовтня у Брюсселі.
Своєю чергою, Зеленський наголосив, що українська сторона налаштована на тісну взаємодію з інституціями ЄС з тим, щоб забезпечити максимальну результативність Саміту.
Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації на сході України. Зеленський розповів Президенту Європейської комісії про перебіг переговорів у мінському й нормандському форматах.
"Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Євросоюз повністю підтримує виконання мінських угод. Вона привітала Президента України й високо оцінила його зусилля у досягненні перемир’я, яке триває вже 33-й день, впродовж яких не було жодних бойових втрат", - йдеться у повідомленні.
Очільниця Єврокомісії відзначила, що ЄС вважає неприйнятною тимчасову окупацію Кримського півострова, та висловила думку, що зустріч лідерів країн "нормандського формату", яка є надзвичайно важливою, треба провести якомога швидше", - йдеться у повідомленні.
"Дякую за цю підтримку. Ми очікуємо зустрічі лідерів країн Нормандського формату скоро після зустрічі наших радників..." – заявив Зеленський.
Нагадаємо, 24 серпня Зеленський заявляв, що у 29-ту річницю незалежності України, 29 днів, як на Сході країни немає бойових втрат.
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