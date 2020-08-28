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Еврокомиссия поздравила Зеленского с достижением перемирия на Донбассе — ОП

Киев • УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, во время которого руководительница Еврокомиссии поздравила Зеленского с перемирием на Донбассе, которое продолжается уже 33 дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Еврокомиссия поздравила Зеленского с достижением перемирия на Донбассе — ОП

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Прежде всего руководительница Еврокомиссии поздравила Президента с выздоровлением членов его семьи от коронавирусной инфекции и пожелала им крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в Украине работают над увеличением количества коек для больных коронавирусом, если будет "вторая волна". Он также отметил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал Зеленский.

Кроме того, собеседники сделали акцент на подготовке к 22-му Саммита Украина - Европейский Союз, который должен состояться 1 октября в Брюсселе.

В свою очередь, Зеленский отметил, что украинская сторона настроена на тесное взаимодействие с институтами ЕС с тем, чтобы обеспечить максимальную результативность саммита.

Отдельное внимание собеседники уделили ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский рассказал Президенту Европейской комиссии о ходе переговоров в минском и нормандском форматах.

"Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз полностью поддерживает выполнение минских соглашений. Она поздравила Президента Украины и высоко оценила его усилия в достижении перемирия, которое продолжается уже 33-й день, в течение которых не было никаких боевых потерь", - говорится в сообщении.

Руководительница Еврокомиссии отметила, что ЕС считает неприемлемым временную оккупацию Крымского полуострова, и выразила мнение, что встреча лидеров стран "нормандского формата", которая является чрезвычайно важной, нужно провести как можно быстрее", - говорится в сообщении.

"Спасибо за эту поддержку. Мы ожидаем встречи лидеров стран Нормандского формата вскоре после встречи наших советников...", - заявил Зеленский.

Напомним, 24 августа Зеленский заявлял, что в 29-ю годовщину независимости Украины, 29 дней, как на Востоке страны нет военных потерь.

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