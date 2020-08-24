Зеленський: у 29-ту річницю незалежності України - 29-й день без бойових втрат на Донбасі

"Сьогодні 29-й день поспіль у мене і у всієї нашої України ранок дійсно добрий. Перед нами постало багато нових викликів, але сьогодні 29 днів, як на сході у нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв, 29 днів, як не плачуть мами, 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній слухавці “цілую вас, мої рідні, скоро повернусь додому”, — сказав Глава держави.

З його слів, жителі Сходу також “чують тишу”.

“Сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю Незалежності України ми всі просимо Бога про одне — нехай дні тиші стануть місяцями, місяці — роками, роки — століттями, а потім тисячоліттями миру, злагоди і процвітання української землі. І ми віримо, що це точно настане”, — додав Зеленський.