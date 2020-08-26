Інформація – дезінформація: в той час, як ЗСУ звітує про відсутність загиблих на фронті, вони є

Журналісти провели “факт-чекінг” даних ЗСУ, на що їх спонукали повідомлення про загибель щонайменше двох українських військових у період дії так званого “режиму тиші” у зоні бойових дій.

Так, “всеосяжне припинення вогню” відповідно до домовленостей ТКГ у Мінську почалося 27 липня. З тих самих пір ООС ЗСУ, Міноборони та Держприкордонслужба періодично звітують про відсутність “втрат” з української сторони. Вказувалося, що “остання бойова втрата” нібито датована 21 липня 2020 року.

Однак, 22 серпня незалежний портал "Книга пам'яті" повідомив про загибель в Луганській області офіцера ЗСУ. Ще раніше - 13 серпня - внаслідок підриву авто на міні загинув 49-річний розвідник Сергій Похович, пише видання.

Однак, командування ЗСУ обидві втрати не вважає бойовими. І все це через нові рекомендації щодо обліку санітарних втрат особового складу, затверджених нещодавно Міноборони, які істотно відрізняються від того, як рахували загиблих і поранених раніше.

Згідно з новими критеріями, до безповоротних бойових втрат належать особи, які загинули під час виконання бойового завдання, від поранень під час бойової обстановки, нещасних випадків, знову ж таки, під час виконання бойових завдань.

А от до “небойових” зараховують всіх решта. І по суті, загиблих українських воїнів через той самих підрив на міні фактично прирівняли до суїцидів чи інших причин можливої загибелі.

Таким чином, журналісти приходять до висновку, що офіційна статистика ООС нібито обґрунтовано (через оновлені стандарти її ведення) не містить дані про “бойові втрати”, але з іншого боку у ЗСУ замовчуються смерті принаймні двох бійців української армії на передовій у серпні.

Як відомо, головнокомандувачем ЗСУ є Руслан Хомчак. 17 серпня (розвідник Похович загинув 13 серпня), доповідаючи Президенту, він зробив заяву, що в української армії немає бойових втрат з 27 липня. Нагадаємо, раніше Хомчак "поодинокі обстріли українських позицій" збоку ворожих військ списав на “неконтрольовані емоції”, а пізніше сказав, що їх взагалі можна не враховувати.