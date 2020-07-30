Обстріли українських позицій в ООС Хомчак списує на “емоції”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі фіксують поодинокі обстріли. Про це він сказав на нараді в ОП, передає УНН.
Хомчак переконував, що ескалації або наступальних дій збоку бойовиків не фіксується.
А “поодинокі обстріли” — це “емоції”.
“Вони не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні”, — цитує Хомчака пресслужба президента.
Між тим, з початку оголошення перемир’я ОБСЄ зафіксувало 111 випадків його порушення.
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Нагадаємо, що з півночі 27 липня на Донбасі набув чинності наказ про припинення вогню. Командувач ООС повідомляв, що в першу годину після перемир’я, бойовики атакували позиції українських захисників.
Також нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що у разі порушення умов тиші, українська армія зможе дати відсіч.
Проте, за словами ветерана АТО Валерія Прозапаса, “генерал лукавлять”.
“Як наприклад солдати зі стрілецькою зброєю на ВОПі зможуть дати відсіч мінометному обстрілу — якщо у них не буде розвідки, не буде БПЛА, не буде часу отримати „дозвіл“ згідно підписаного папірця, не буде чим врешті-решт?”, — написав він.
Зауважимо, що заборона на розвідку, використання БПЛА і на вогонь у відповідь передбачена домовленостями ТКГ в Мінську.