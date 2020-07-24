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Військовим заборонили розвідку, за порушення - каратимуть: експерти говорять про "капітуляцію"

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У військових відібрали право на розвідку, заборонили використовувати дрони, а снайпери більше не зможуть прикривати наші позиції. Таки чином "влада підписала нову капітуляцію перед агресором". Так нові домовленості ТКГ у Мінську на своїй сторінці у Facebook прокоментував політолог Андрій Смолій, передає УНН

“Влада підписала нову капітуляцію перед агресором. ... на ТГК були підписані речі, які не вкладаються в здоровий глузд. Ось лише один пункт, який ставить під загрозу життя військових, мешканців прифронтових територій та фактично знищують національні інтереси України.

!Забирається право на проведення військової розвідки. ПІД ЧАС ВІЙНИ. Отже, не можуть використовуватися дрони, а снайпери не зможуть прикривати наші позиції”, — написав він, прогнозуючи, що “московська сторона однозначно буде порушувати домовленості і щодо припинення вогню, і щодо заборони розвідки”.

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Смолій додав, що усі попередні “припинення вогню” та “розведення” закінчувались для українців трагічно.

“Це і зростання кількості обстрілів, і велика кількість загиблих. Фактично маємо нову капітуляцію в принципових для військових питаннях”, — резюмував він.

Нагадаємо, що нові домовленості ТКГ передбачають також заходи дисциплінарного впливу на військових. Про це, зокрема, інформував волонтер Роман Донік. І така ситуація, за його словами, призведе до демотивації українських військових. Влада ж домовленості ТКГ називає “проривом”

Також нагадаємо, у ЗСУ запланована так звана “кадрова реформа Хомчака”, яка передбачає скорочення штатної чисельності військових. Її також критикують окремі екперти, вказуючи, що зацікавленою у таких рішеннях головнокомандуючого може бути тільки РФ. 

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