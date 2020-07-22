У Зеленського заявили про прорив у Мінському процесі: з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні, 22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, прорив у роботі ТКГ в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів у Берліні й Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн – учасниць Нормандського формату.
"Сьогодні на засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.
Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
В Офісі відзначили, що режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей.
"Україна вкотре підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн – учасниць Нормандського формату та прихильність до виконання Мінських угод", - йдеться у повідомленні.
СММ ОБСЄ сприятиме та підтримуватиме виконання цих заходів, додали у Зеленського.
Крім того, за даними Офісу, У межах політичної групи було наголошено, що повне та всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання. Адже вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов:
⁃ після всеосяжної деескалації;
⁃ після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;
⁃ відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;
⁃ вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;
⁃ вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ.
У межах гуманітарної групи українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, останній раз у форматі відеоконференції засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулось 8 липня, тоді українська сторона закликала до встановлення режиму тиші у зв’язку з ситуацією на Луганщині, де бушували лісові пожежі.