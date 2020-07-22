У Зеленского заявили о прорыве в Минском процессе: с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня

Как сообщили в Офисе, прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран - участниц Нормандского формата.

"Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран - участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений", - говорится в сообщении.

СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий, добавили у Зеленского.

Кроме того, по данным Офиса, в рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

⁃ после всеобъемлющей деэскалации;

⁃ после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

⁃ восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;

⁃ выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

⁃ выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от другой стороны, отмечается в сообщении.

Напомним, последний раз в формате видеоконференции заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось 8 июля, тогда украинская сторона призвала к установлению режима тишины в связи с ситуацией в Луганской области, где бушевали лесные пожары.