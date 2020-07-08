ТКГ зібралася на засідання: Україна закликає до "режиму тиші" через пожежі на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У форматі відеоконференції розпочалося чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, українська сторона закликає до встановлення режиму тиші у зв'язку з ситуацією на Луганщині, де бушують лісові пожежі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі. Зустріч відбувається у форматі відеоконференції", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перед початком засідання ТКГ керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.
Місце надзвичайної події терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.
"Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні Офісу Президента.
"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", – сказав керівник Офісу Президента України.
Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.
Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.
Також нагадаємо, що на Луганщині не змогли використати спеціалізований літак через те, що бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком.