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Експерт назвав єдину зацікавлену у скороченні штату ЗСУ сторону, і це — РФ

Експерт назвав єдину зацікавлену у скороченні штату ЗСУ сторону, і це — РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Коментуючи "кадрову реформу" Збройних сил України, яка полягає у скороченні штатної чисельності українських військових, співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що у цьому, у першу чергу, зацікавлена Росія, передає УНН.

"Ніякого скорочення не може бути. Скорочувати не можна, бо 7-й рік війни. На момент наявності у нас в Україні угрупувань РФ, які налічують приблизно 90 тис. осіб, вояків, відповідно будь-які розмови про можливе скорочення чисельності ЗСУ не на часі", - вважає Снєгирьов.

На будь-які мілітарні потуги Російської Федерації, Україна має відповідати адекватно, наголошує експерт і додає, що, коли йдеться дійсно про наміри скорочення штату ЗСУ, то, в першу чергу, в цьому зацікавлена РФ.

"Як потенційний агресор вона, в першу чергу, зацікавлена у пониженні обороноздатності української армії і, відповідно, у скороченні чисельності ЗСУ і в зменшенні фінансування. Але у нас фінансування на рівні 5% ВВП, що перевищує навіть європейські стандарти. Тому казати про те, що є недофінансування регулярних частин ЗСУ, не можна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів 

Інше питання - в оборонному бюджеті лише 10% передбачено на переоснащення ЗСУ, і це не відповідає стандартам НАТО. Бо має бути від 30-40% витрат на переоснащення, а у нас, на жаль, всі розмови щодо переоснащення - лишаються на рівні розмов", - резюмував Снєгирьов.

Зауважимо, про наміри скоротити штатну чисельність армії Руслан Хомчак заявив напередодні. При цьому, він сам підтвердив, що у ЗСУ є недокомплект військових.

За словами експерта Сергія Грабського, "скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це, щонайменше, безглуздо і недоцільно".

Хомчак каже, що ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України кількості, пояснює Грабський і констатує:

"Ну, але це ж все одно скорочення! Мало того, у чому полягає специфіка скорочення: скорочуються штатні посади, а на скільки у нас укомплектованість військ відповідає заявленій чисельності, — про це ж не говорять", - зазначив експерт. 

Нагадаємо, за словами військового історика Михайла Жирохова, до пропозицій Хомчака щодо зниження бойових можливостей армії слід привернути увагу НАТО

Як раніше писав УНН, ЗМІ звернули увагу на черговий сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги. У закупівлях "Укроборонпрому" перемогла компанія-фігурант кримінального провадження

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