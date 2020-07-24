Военным запретили разведку, за нарушение - будут наказывать: эксперты говорят о "капитуляции"

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Военных лишили права на разведку, запретили использовать дроны, а снайперы больше не смогут прикрывать наши позиции. Таки образом "власть подписала новую капитуляцию перед агрессором". Так новые договоренности ТКГ в Минске на своей странице в Facebook прокомментировал политолог Андрей Смолий, передает УНН.

"Власть подписала новую капитуляцию перед агрессором. ... на ТГК были подписаны вещи, которые не укладываются в здравый смысл. Вот лишь один пункт, который ставит под угрозу жизнь военных, жителей прифронтовых территорий и фактически уничтожает национальные интересы Украины.

! Забирается право на проведение военной разведки. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. Следовательно, не могут использоваться дроны, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции", - написал он, прогнозируя, что" московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и о запрете разведки".

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Смолий добавил, что все предыдущие "прекращения огня" и "разведения" заканчивались для украинцев трагически.

"Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших. Фактически имеем новую капитуляцию в принципиальных для военных вопросах", - резюмировал он.

Напомним, что новые договоренности ТКГ предусматривают также меры дисциплинарного воздействия на военных. Об этом, в частности, информировал волонтер Роман Доник. И такая ситуация, по его словам, приведет к демотивации украинских военных. Власть же договоренности ТКГ называет "прорывом".

Также напомним, в ВСУ запланирована так называемая "кадровая реформа Хомчака", которая предусматривает сокращение штатной численности военных. Ее также критикуют отдельные экперты, указывая, что заинтересованной в таких решениях главнокомандующего может быть только РФ.

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