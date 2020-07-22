Під час "нескорочення" армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки: поставлять на зберігання

"Свого часу, у 2014-2016 роках, було створено чимало нових підрозділів, окремих батальйонів, полків, бригад. Сумарна штатна чисельність всіх військових частин значно перевищує чисельність війська, визначену Верховною Радою України (ще у 2015 році - ред.), – каже генерал.

Через це, за його словами, у військових частинах значна неукомплектованість, що суттєво знижує їхню боєздатність та ускладнює виконання завдань в районі ООС.

За таких умов, як пояснює Корнійчук, важко спланувати фінансовий ресурс та замовлення на підготовку кадрів.

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На прикладі артилерійського підрозділу він пояснив, як саме планують проводити оптимізацію.

"Наш задум спробую вам докладно пояснити на прикладі артилерійського підрозділу: артилерійська батарея може бути чотири-, шести- чи восьмигарматна. Наразі у ЗСУ батареї – шестигарматні. Обслуга (кожної - ред.) – 6 військових. Один з варіантів оптимізації штату батареї – перехід на 4 гармати, а 2 з 6 поставити на зберігання. У разі потреби - озброєння знімається зі зберігання, розрахунки укомплектовують резервістами.

Нагадаю, у нас сформований резерв першої черги – 100 000 осіб.

Чому цей варіант розглядається одним із оптимальних? В артбатареях за нинішнього штату (як й у механізованих чи інших бригадах) значний некомплект, як і у розрахунках гармат зокрема. Тобто, людей однак більше немає. Йдеться фактично про оптимізацію військової частини на папері. Головне – батарея зберігається, люди залишаються. Це кращий варіант, ніж залишити дві батареї з шести гармат, а третю зробити підрозділом кадру", - вважає військовий і додає, що схожа модель оптимізації штату пропонується й у танковому батальйоні.

Так, передбачається збереження у бойовому складі всіх трьох рот, а у кожній з них планують залишити 8-9 танків, 1-2 - передати на зберігання.

"Адже певна кількість танків нині у батальйонах простоює через некомплект людей", - визнав Корнійчук.

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За його словами, він уже поставив завдання командирам різних рівнів, з огляду на ліміти чисельності, ще раз проаналізувати, об’єктивно оцінити роль та місце кожного підрозділу у виконанні завдань в районі ООС, їхні спроможності до виконання бойових завдань.

Потім мають бути ухвалені рішення: який з підрозділів можна оптимізувати, а який навпаки - підсилити.

"Необхідно критично оцінити, хто і які функції виконує, який внесок кожної посадової особи у боєздатність підрозділу. Треба оптимізувати кількість штабних посад, прибрати помічників, "денщиків", - зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

Корнійчук уточнив, що остаточне рішення стосовно скорочення штатної чисельності військових ЗСУ ще не прийнято, проте це станеться вже незабаром.

"Остаточне рішення щодо механізмів оптимізації штатної чисельності війська буде ухвалено невдовзі. Про необхідність приведення штатної чисельності війська у відповідність до визначеної законодавством України чисельності головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив ще торік. Та деякі політики, різного рівня експерти хутко перевернули це питання на свій лад і звинуватили керівництво ЗСУ у скороченні війська", - сказав він.

Як повідомлялося в УНН, так звану "кадрову реформу" Хомчака і власне наміри скоротити штатну чисельність ЗСУ дійсно критикують. Зокрема, військові експерти вказують, що головнокомандувач ЗСУ орієнтується на закони п'ятирічної давнини, і подібні кроки "відкинуть" розвиток української армії на ці самі п'ять років назад.

"Подібне "натягування сови на глобус" призведе до очікуваних результатів — масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот в батальйонах, взводів в ротах, а також до об’єднання яких тільки можна посад. На тлі хронічної неукомплектованості підрозділів, навіть розмови про це - вкрай негативно впливають на загальну боєздатність армійських частин. Ще півроку такої "реформи" — і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдат строкової служби", — прогнозує військовий історик Михайло Жирохов.

А за словами військового експерта Сергія Грабського, "скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це, щонайменше, нерозумно і недоцільно".

Відзначимо, що у ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.