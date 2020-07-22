Під час "нескорочення" армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки: поставлять на зберігання

ukru
Ексклюзив
07:00 • 35687 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 54519 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 110101 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 157345 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 130446 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 142841 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145236 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128773 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182972 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126166 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 89221 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 134663 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 115165 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 101585 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 101886 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 35623 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 54462 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 62422 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 125022 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 129626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 101451 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 102393 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120380 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137167 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135612 перегляди
Актуальне
Під час "нескорочення" армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки: поставлять на зберігання

Під час "нескорочення" армії у підрозділах на третину скоротять артилерію і танки: поставлять на зберігання

Київ • УНН

 • 22967 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. В рамках так званої "кадрової реформи" ЗСУ, яка передбачає скорочення штатної чисельності військових, у бойових частинах третину артилерії й танків поставлять на зберігання, а екіпажі для них, у разі потреби, призиватимуть з резервістів через військкомати. Такі плани оптимізації в інтерв'ю "АрміяInform" розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, передає УНН.

"Свого часу, у 2014-2016 роках, було створено чимало нових підрозділів, окремих батальйонів, полків, бригад. Сумарна штатна чисельність всіх військових частин значно перевищує чисельність війська, визначену Верховною Радою України (ще у 2015 році - ред.), – каже генерал.

Через це, за його словами, у військових частинах значна неукомплектованість, що суттєво знижує їхню боєздатність та ускладнює виконання завдань в районі ООС.

За таких умов, як пояснює Корнійчук, важко спланувати фінансовий ресурс та замовлення на підготовку кадрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військовий експерт про "кадрову реформу Хомчака": це все одно скорочення ЗСУ.

На прикладі артилерійського підрозділу він пояснив, як саме планують проводити оптимізацію.

"Наш задум спробую вам докладно пояснити на прикладі артилерійського підрозділу: артилерійська батарея може бути чотири-, шести- чи восьмигарматна. Наразі у ЗСУ батареї – шестигарматні. Обслуга (кожної - ред.) – 6 військових. Один з варіантів оптимізації штату батареї – перехід на 4 гармати, а 2 з 6 поставити на зберігання. У разі потреби - озброєння знімається зі зберігання, розрахунки укомплектовують резервістами.

Нагадаю, у нас сформований резерв першої черги – 100 000 осіб.

Чому цей варіант розглядається одним із оптимальних? В артбатареях за нинішнього штату (як й у механізованих чи інших бригадах) значний некомплект, як і у розрахунках гармат зокрема. Тобто, людей однак більше немає. Йдеться фактично про оптимізацію військової частини на папері. Головне – батарея зберігається, люди залишаються. Це кращий варіант, ніж залишити дві батареї з шести гармат, а третю зробити підрозділом кадру", - вважає військовий і додає, що схожа модель оптимізації штату пропонується й у танковому батальйоні.

Так, передбачається збереження у бойовому складі всіх трьох рот, а у кожній з них планують залишити 8-9 танків, 1-2 - передати на зберігання.

"Адже певна кількість танків нині у батальйонах простоює через некомплект людей", - визнав Корнійчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт назвав єдину зацікавлену у скороченні штату ЗСУ сторону, і це — РФ.

За його словами, він уже поставив завдання командирам різних рівнів, з огляду на ліміти чисельності, ще раз проаналізувати, об’єктивно оцінити роль та місце кожного підрозділу у виконанні завдань в районі ООС, їхні спроможності до виконання бойових завдань.

Потім мають бути ухвалені рішення: який з підрозділів можна оптимізувати, а який навпаки - підсилити.

"Необхідно критично оцінити, хто і які функції виконує, який внесок кожної посадової особи у боєздатність підрозділу. Треба оптимізувати кількість штабних посад, прибрати помічників, "денщиків", - зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

Корнійчук уточнив, що остаточне рішення стосовно скорочення штатної чисельності військових ЗСУ ще не прийнято, проте це станеться вже незабаром.

"Остаточне рішення щодо механізмів оптимізації штатної чисельності війська буде ухвалено невдовзі. Про необхідність приведення штатної чисельності війська у відповідність до визначеної законодавством України чисельності головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив ще торік. Та деякі політики, різного рівня експерти хутко перевернули це питання на свій лад і звинуватили керівництво ЗСУ у скороченні війська", - сказав він.

Як повідомлялося в УНН, так звану "кадрову реформу" Хомчака і власне наміри скоротити штатну чисельність ЗСУ дійсно критикують. Зокрема, військові експерти вказують, що головнокомандувач ЗСУ орієнтується на закони п'ятирічної давнини, і подібні кроки "відкинуть" розвиток української армії на ці самі п'ять років назад. 

"Подібне "натягування сови на глобус" призведе до очікуваних результатів — масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот в батальйонах, взводів в ротах, а також до об’єднання яких тільки можна посад. На тлі хронічної неукомплектованості підрозділів, навіть розмови про це - вкрай негативно впливають на загальну боєздатність армійських частин. Ще півроку такої "реформи" — і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдат строкової служби", — прогнозує військовий історик Михайло Жирохов

А за словами військового експерта Сергія Грабського, "скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це, щонайменше, нерозумно і недоцільно".

Відзначимо, що у ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32