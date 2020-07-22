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Во время "несокращения" армии в подразделениях на треть сократят артиллерию и танки: поставят на хранение

Во время "несокращения" армии в подразделениях на треть сократят артиллерию и танки: поставят на хранение

Киев  •  УНН

 • 22953 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В рамках так называемой "кадровой реформы" ВСУ, которая предусматривает сокращение штатной численности военных, в боевых частях треть артиллерии и танков поставят на хранение, а экипажи для них, в случае необходимости, будут призывать из резервистов через военкоматы. Такие планы оптимизации в интервью "АрмияInform" рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, передает УНН.

"В свое время, в 2014-2016 годах, было создано много новых подразделений, отдельных батальонов, полков, бригад. Суммарная штатная численность всех военных частей значительно превышает численность войска, определенного Верховной Радой Украины (еще в 2015 году - ред.), - говорит генерал.

Поэтому, по его словам, в военных частях значительная неукомплектованность, что существенно снижает их боеспособность и затрудняет выполнение задач в районе ООС.

При таких условиях, как объясняет Корнийчук, трудно спланировать финансовый ресурс и заказ на подготовку кадров.

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На примере артиллерийского подразделения он объяснил, как планируют проводить оптимизацию.

"Наш замысел попробую вам подробно объяснить на примере артиллерийского подразделения: артиллерийская батарея может быть четырех-, шести- или восьмипушечной. Сейчас в ВСУ батареи - шестипушечные. Обслуживающий персонал (любой - ред.) - 6 военных. Один из вариантов оптимизации штата батареи - переход на 4 орудия, а 2 из 6 поставить на хранение. В случае необходимости - вооружение снимается из хранения, расчеты укомплектовывают резервистами.

Напомню, у нас сформирован резерв первой очереди - 100 тысяч человек.

Почему этот вариант рассматривается одним из оптимальных? В артбатареи при нынешнем штате (как и в механизированных или других бригадах) значительный некомплект, как и в расчетах пушек в частности. То есть, людей однако больше нет. Речь идет фактически об оптимизации военной части на бумаге. Главное - батарея сохраняется, люди остаются. Это лучший вариант, чем оставить две батареи из шести пушек, а третью сделать подразделением кадра", - считает военный и добавляет, что подобная модель оптимизации штата предлагается и в танковом батальоне.

Так, предусматривается сохранение в боевом составе всех трех рот, а в каждой из них планируют оставить 8-9 танков, 1-2 - передать на хранение.

"Ведь определенное количество танков в настоящее время в батальонах простаивает из-за некомплекта людей", - признал Корнийчук.

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По его словам, он уже поставил задачу командирам различных уровней, учитывая лимиты численности, еще раз проанализировать, объективно оценить роль и место каждого подразделения в выполнении задач в районе ООС, их способности к выполнению боевых задач.

Затем предстоит принять решение: какое из подразделений можно оптимизировать, а какое наоборот - усилить.

"Необходимо критически оценить, кто и какие функции выполняет, какой вклад каждого должностного лица в боеспособность подразделения. Надо оптимизировать количество штабных должностей, убрать помощников, "денщиков", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Корнийчук уточнил, что окончательное решение по сокращению штатной численности военных ВСУ еще не принято, однако это произойдет уже скоро.

"Окончательное решение относительно механизмов оптимизации штатной численности войска будет принято вскоре. О необходимости приведения штатной численности войска в соответствие с определенной законодательством Украины численности главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил еще в прошлом году. Но некоторые политики, разного уровня эксперты быстро по-своему перевернули этот вопрос и обвинили руководство ВСУ в сокращении армии", - сказал он.

Как сообщалось в УНН, так называемую "кадровую реформу" Хомчака и собственно намерения сократить штатную численность ВСУ действительно критикуют. В частности, военные эксперты указывают, что главнокомандующий ВСУ ориентируется на законы пятилетней давности, и подобные шаги "отвергнут" развитие украинской армии на эти самые пять лет назад.

"Подобное "натягивание совы на глобус" приведет к ожидаемым результатам - массовых сокращений штатов полка, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению которых только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений, даже разговоры об этом - крайне негативно влияют на общую боеспособность армейских частей. Еще полгода такой "реформы" - и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы", - прогнозирует военный историк Михаил Жирохов.

А по словам военного эксперта Сергея Грабского, "сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, - это, по меньшей мере, глупо и нецелесообразно".

Отметим, что в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.

Украинские Национальные Новости

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