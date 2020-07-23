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Волонтер про заходи дисциплінарного впливу на військових: "це демотивація армії"

Волонтер про заходи дисциплінарного впливу на військових: "це демотивація армії"

Київ • УНН

 • 23921 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Оновлені домовленості по Донбасу зіграють на руку лише російським найманцям, а не Україні. Таку думку на своїй сторінці у Faсebook висловив військовий волонтер Роман Донік, передає УНН

Коментуючи заходи дисциплінарного впливу на військовослужбовців, які передбачаються новими домовленостями, досягнутими в Мінську, Донік наголосив, що Україні вони не підуть на користь.

"Хто б і як не захищав це рішення мінських перемовників, але це постріл собі в ногу. Або гол у свої ворота. Тому що ця норма працює з користю тільки для російських найманців, які воюють з Україною", - написав він.

ЗСУ мають чітку структуру, закони і нормативні акти, якими можна керуватися для здійснення "дисциплінарного впливу" на порушників. Цей вплив здійснюється українським законодавством, може контролюватися ВСП, військовою прокуратурою і оскаржуватися в судах, пояснив волонтер.

"Як збираються впливати на російських найманців Хомчак і Зеленський? По той бік лінії фронту люди, які за гроші або за ідею воюють проти України і проти її законів. Вони живуть за законами квазіутворення і за гроші Російської Федерації. Як збираються контролювати "ту сторону"? - запитав Донік.

На його думку, "дисциплінарний вплив", окрім усього іншого, надалі призведе до позбавлення премій військовослужбовців.

"Тут починається неприємне. Тому що одна справа, коли боєць з бойовими отримує 25-27 тис. гривень, а зовсім інше, коли він сидить на голому окладі і ледве-ледве набирає 10-13 тисяч", - уточнив Донік.

Волонтер впевнений, що все це у підсумку призведе до демотивації українських військових.

"Якщо ти заробітчанин або аватар і при цьому не стріляєш по найманцях, то ти будеш отримувати зарплату з усіма надбавками. Якщо ти дисциплінований, мотивований боєць, що знищує окупантів, ти будеш сидіти на голому окладі. Це їхня логіка", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, про нові домовленості в Мінську, які назвали "проривом".

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