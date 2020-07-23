Волонтер о мерах дисциплинарного воздействия на военных: "это демотивация армии"

Комментируя меры дисциплинарного воздействия на военнослужащих, которые предусмотрены новыми договоренностями, достигнутыми в Минске, Доник подчеркнул, что Украине они не пойдут на пользу.

"Кто бы и как не защищал это решение минских переговорщиков, но это выстрел себе в ногу. Или гол в свои ворота. Потому что эта норма работает с пользой только для российских наемников, воюющих с Украиной", - написал он.

ВСУ имеют четкую структуру, законы и нормативные акты, которыми можно руководствоваться для осуществления "дисциплинарного воздействия" на нарушителей. Это влияние осуществляется украинским законодательством, может контролироваться ВСП, военной прокуратурой и оспариваться в судах, пояснил волонтер.

"Как собираются влиять на российских наемников Хомчак и Зеленский? По ту сторону линии фронта люди, которые за деньги или за идею воюют против Украины и против ее законов. Они живут по законам квазиобразования и за деньги Российской Федерации. Как собираются контролировать "ту сторону"? - спросил Доник.

По его мнению, "дисциплинарный влияние", кроме всего прочего, в дальнейшем приведет к лишению премий военнослужащих.

"Здесь начинается неприятное. Потому что одно дело, когда боец с боевыми получает 25-27 тыс. гривен, а совсем другое, когда он сидит на голом окладе и еле-еле набирает 10-13 тысяч", - уточнил Доник.

Волонтер уверен, что все это в итоге приведет к демотивации украинских военных.

"Если ты заробитчанин или аватар и при этом не стреляешь по наемниках, то ты будешь получать зарплату со всеми надбавками. Если ты дисциплинированный, мотивированный боец, который уничтожает оккупантов, ты будешь сидеть на голом окладе. Это их логика", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно о новых договоренностях в Минске, которые назвали "прорывом".