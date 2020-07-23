Прорив у мінському процесі: в ОБСЄ повідомили деталі

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі на зустрічі в середу досягла згоди з приводу додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Про деталі переговорів і рішення повідомила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

“Я рада повідомити, що сьогодні (22 липня - ред.) Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, досягла згоди з приводу додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, мета яких забезпечити дотримання всеосяжного, стійкого і безстрокового перемир’я”, — повідомила Грау.

За її словами, заходами щодо посилення режиму припинення вогню є зокрема видання та введення в дію з 00:01 (за київським часом) 27 липня 2020 року керівництвом Збройних сил України і керівництвом збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей і дотримання на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту відповідних наказів про припинення вогню, що містять такі заходи з підтримки припинення вогню:

  • Заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
  • Заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
  • Заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, передусім на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
  • Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
  • Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;
  • У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається лише в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;
  • Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.

Окрім того, зі слів Грау, керівництво ЗСУ і збройних формувань ОРДЛО “повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів і підтвердити, що ці накази про припинення вогню відповідають справжнім заходам”.

“Я сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню. Вищезазначене питання, а також загальна ситуація з безпекою в зоні конфлікту напередодні обговорювалися в робочій групі з безпеки. Крім того, робоча група продовжувала займатися питаннями розмінування”, - зазначила посол.

Вона повідомила також, що робоча група з гуманітарних питань домовилася про подальший обмін інформацією про утримуваних осіб, шщо пов’язано з конфліктом.

Окрім того, з її слів, учасники робочої групи підтвердили готовність одночасно відкрити два нових контрольних пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в н.п. Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.

У центрі уваги економічної робочої групи були проблеми екології в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Також обговорювалися поточні питання водопостачання через лінію зіткнення.

Учасники засідання політичної робочої групи обговорювали юридичні передумови забезпечення особливого статусу ОРДЛО після проведення місцевих виборів, як передбачено мінськими угодами.

Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

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