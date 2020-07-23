Прорыв в минском процессе: в ОБСЕ сообщили детали

“Я рада сообщить, что сегодня (22 июля - ред.) Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия”, — сообщила Грау.

По ее словам, мерами по усилению режима прекращения огня являются в частности издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня:



запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;



запрет на применение огня, включая снайперский;



запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;



эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;



создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;



ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;



вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.



Кроме того, со слов Грау, руководство ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО “должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам”.

“Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению. Вышеупомянутый вопрос, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта накануне обсуждались в рабочей группе по безопасности. Помимо того, рабочая группа продолжала заниматься вопросами разминирования”, — отметила посол.

Она сообщила также, что рабочая группа по гуманитарным вопросам условилась о дальнейшем обмене информацией об удерживаемых лицах, связанных с конфликтом.

Кроме того, с ее слов, участники рабочей группы подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в н.п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

В центре внимания экономической рабочей группы были проблемы экологии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Также обсуждались текущие вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.

Участники заседания политической рабочей группы обсуждали юридические предпосылки обеспечения особого статуса ОРДЛО после проведения местных выборов, как предусмотрено минскими соглашениями.

Как сообщал УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020-го должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.