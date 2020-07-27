Військовий історик про “кадрову реформу” Хомчака: артилерія знищується на всіх рівнях

Він нагадав, що 21 липня начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук дав інтерв’ю. Зі слів Корнійчука стало зрозуміло, як Генштаб таки має намір проводити анонсовану раніше Хомчаком кадрову реформу ЗСУ.

“Отже, що ж ми почули? Основна думка зводилася до того, що нинішні реформи з приведенням чисельності ЗСУ до 250 тис. осіб — це жодною мірою не скорочення, а переведення частин на нові штати.

Про те, яким чином це позначиться на боєготовності армії в умовах тривалих локальних бойових дій на Донбасі і можливості початку повномасштабної війни з Росією, генерал скромно промовчав. Втім, він у короткому інтерв’ю наговорив достатньо, щоб, маючи деяку інформацію з фронту, зробити цілком певні висновки”, — додає Жирохов.

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У своєму інтерв’ю Корнійчук в якості прикладу навів артилерію і, зокрема, сказав про оптимізацію шестигарматної батареї гармат 2А36 “Гіацинт-Б” калібру 152 мм. Чим порушив одну з найбільш провальних і водночас дуже показових тем в плані знищення можливостей армії — реорганізацію артилерії як такої, пише історик і додає, що мотиви Генштабу цілком зрозумілі.

“Ні для кого не секрет, що саме артилерія стала тією причиною, з якої в кінці серпня 2014 року фактично захлинувся в крові обмежений російський наступ на Донбасі. Саме артилерія при всій повазі до гарнізону нового терміналу стала вирішальним фактором у боях за Донецький аеродром. Саме завдяки артилерії вдалося більш-менш організовано нашим угрупованням вийти з-під Дебальцевого взимку 2015 року. Та й зараз при всьому скрупульозному виконанні нашою країною пунктів Мінських угод не можна не визнати, що не менше 70% втрат бойовики окупаційних корпусів несуть саме від артилерії — мінометів і гармат дозволених калібрів.

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Очевидно, що ці дані мають не тільки наші військові або ті, хто хоч трохи цікавляться військовим аспектом бойових дій на Донбасі, їх ретельно вивчають російські військові аналітики. Тому одним з основних завдань російської „м’якої сили“ на нинішньому етапі є як можна більш масштабне знищення української артилерії руками самих же українських генералів. І варто сказати, що, судячи з наявних уривків інформації (в силу зрозумілих причин більша частина всього, що відбувається в Генштабі, є воєнною таємницею), до справи підійшли з розмахом і ґрунтовно. Артилерія знищується на всіх рівнях”, — констатував він.

Як писав УНН, Хомчак заявив про намір скоротити штатну чисельність військових, щоб привести її до вимог закону від 2015 року.

Разом з тим в одному зі своїх останніх інтерв’ю Хомчак підтвердив значний некомплект війська, згідно з штатною чисельністю.

Також нагадаємо, в ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.