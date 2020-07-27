Під Офісом Президента анонсували акцію на захист української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В рамках Всеукраїнської акції "Захистимо Армію" у Києві сьогодні відбудеться мітинг під стінами Офісу Президента, передає УНН із посиланням на анонс заходу у Facebook.
Повідомляється, що в умовах перемир'я ЗСУ заборонено вести розвідку, використовувати дрони, вести без спеціального розпорядження командування вогонь у відповідь, а зі зброї на позиціях дозволено мати лише пістолети та автомати.
”Це може призвести до великих втрат військовослужбовців”, - кажуть організатори заходу.
З метою захисти армію сьогодні, 27 липня, під стінами Офісу Президента України, з 19 до 22 години відбудеться акція протесту.
Учасники акції будуть вимагати припинити капітуляцію перед ворогом.
Організатор заходу - ГО "Справа Громад".
Як писав УНН, військовим заборонили розвідку, а за порушення - каратимуть. Експерти говорять про "капітуляцію".
У ЗСУ запланована так звана “кадрова реформа Хомчака”, яка передбачає скорочення штатної чисельності військових. Її також критикують окремі екперти, вказуючи, що зацікавленою у таких рішеннях головнокомандуючого може бути тільки РФ.