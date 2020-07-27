Военный историк о "кадровой реформе" Хомчака: артиллерия уничтожается на всех уровнях

Он напомнил, что 21 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук дал интервью. Со слов Корнейчука стало понятно, как Генштаб таки намерен проводить анонсированную ранее Хомчаком кадровую реформу ВСУ.

"Итак, что же мы услышали? Основная мысль сводилась к тому, что нынешние реформы с приведением численности ВСУ до 250 тыс. человек - это ни в коей мере не сокращение, а перевод частей на новые штаты.

О том, каким образом это скажется на боеготовности армии в условиях длительных локальных боевых действий на Донбассе и возможности начала полномасштабной войны с Россией, генерал скромно промолчал. Впрочем, он в коротком интервью наговорил достаточно, чтобы, имея некоторую информацию с фронта, сделать вполне определенные выводы", - добавляет Жирохов.

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В своем интервью Корнийчук в качестве примера привел артиллерию и, в частности, сказал об оптимизации шестипушечной батареи пушек 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм. Чем затронул одну из самых провальных и одновременно очень показательных тем в плане уничтожения возможностей армии - реорганизацию артиллерии как таковой, пишет историк и добавляет, что мотивы Генштаба вполне понятны.

"Ни для кого не секрет, что именно артиллерия стала той причиной, по которой в конце августа 2014 года фактически захлебнулось в крови ограниченное российское наступление на Донбассе. Именно артиллерия при всем уважении к гарнизону нового терминала стала решающим фактором в боях за Донецкий аэродром. Именно благодаря артиллерии удалось более-менее организованно нашим группировкам выйти из-под Дебальцево зимой 2015 года. И сейчас при скрупулезном выполнении нашей страной пунктов Минских соглашений нельзя не признать, что не менее 70% потерь боевики оккупационных корпусов несут именно от артиллерии - минометов и пушек разрешенных калибров.

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Очевидно, что эти данные имеют не только наши военные или те, кто хоть немного интересуются военным аспектом боевых действий на Донбассе, их тщательно изучают российские военные аналитики. Поэтому одной из основных задач российской "мягкой силы" на нынешнем этапе является как можно более масштабное уничтожение украинской артиллерии руками самих же украинских генералов. И стоит сказать, что, судя по имеющимся отрывкам информации (в силу понятных причин большая часть всего, что происходит в Генштабе, является военной тайной), к делу подошли с размахом и основательно. Артиллерия уничтожается на всех уровнях", - констатировал он.

Как писал УНН Хомчак заявил о намерении сократить штатную численность военных, чтобы привести ее к требованиям закона от 2015 года.

Вместе с тем в одном из своих последних интервью Хомчак подтвердил значительный некомплект войска, согласно штатной численности.

Также напомним, в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.