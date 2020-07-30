Обстрелы украинских позиций в ООС Хомчак списывает на "эмоции"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 70133 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104275 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109175 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137291 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111906 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133387 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102407 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104879 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102197 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Обстрелы украинских позиций в ООС Хомчак списывает на "эмоции"

Обстрелы украинских позиций в ООС Хомчак списывает на "эмоции"

Киев  •  УНН

 • 20006 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе фиксируют единичные обстрелы. Об этом он сказал на совещании в ОП, передает УНН.

Хомчак убеждал, что эскалации или наступательных действий со стороны боевиков не фиксируется.

А "одиночные обстрелы" - это "эмоции".

"Они не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне", - цитирует Хомчака пресс-служба президента.

Между тем, с начала перемирия ОБСЕ зафиксировало 111 случаев его нарушения.

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Напомним, что с 27 июля на Донбассе вступил в силу приказ о прекращении огня. Командующий ООС сообщал, что в первый час после перемирия, боевики атаковали позиции украинских защитников.

Также напомним, ранее Хомчак заявил, что в случае нарушения условий тишины, украинская армия сможет дать отпор.

Однако, по словам ветерана АТО Валерия Прозапаса, "генерал лукавят".

"Как например солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу - если у них не будет разведки, а не будет БПЛА, не будет времени получить "разрешение" согласно подписанной бумажке, нечем будет в конце концов?" - написал он.

Отметим, что запрет на разведку, использование БПЛА и на огонь предусмотрен договоренностями ТКГ в Минске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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