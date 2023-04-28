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Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції

Єврокомісія домовилася з п'ятьма країнами щодо імпорту української агропродукції

Київ • УНН

 • 390292 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів. Зокрема виділять додаткові 100 млн євро для підтримки фермерів у 5 державах-членах ЄС. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.

Цитата

«Єврокомісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо українських агропродовольчих товарів. Ми вжили заходів для вирішення проблем як фермерів у сусідніх країнах ЄС, так і в Україні», - написав Домбровскіс у Twitter.

Деталі

За його словами, ключові елементи угоди, узгоджені з Україною:

· Відкликання односторонніх заходів Польщі, Словаччини, Болгарії та Угорщини

· Виняткові захисні заходи для 4-х продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику.

· Пакет підтримки в розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 державах-членах ЄС

· Розслідування щодо деяких інших продуктів, зокрема соняшникової олії.

· Робота щодо забезпечення експорту в інші країни «шляхами солідарності»

Доповнення

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія ввели заборони на імпорт з України, щоб захистити свої ринки від припливу дешевшої продукції. Румунія не ухвалила рішення про заборону імпорту української аграрної продукції.

Згодом Польща зобов'язалася розблокувати транзит української продукції. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу знову отримали з 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються. Румунія обіцяла, що збереже "шляхи солідарності" для транзиту української агропродукції. Болгарія також зобов'язалася, що чекатиме рішення ЄС щодо агропродукції, погодила розблокування автомобілів на кордоні.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на скасування обмежень на українську агропродукцію.

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