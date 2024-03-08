Єврокомісія проведе інспекцію у двох консульствах Польщі через "візовий скандал"
Київ • УНН
У березні Європейська комісія проінспектує польські консульства в Гуанчжоу (Китай) і Манілі (Філіппіни) для перевірки дотримання правил видачі шенгенських віз у зв'язку з "візовим скандалом", пов'язаним з імовірною корупцією і шахрайством.
Єврокомісія у березні готується провести інспекцію щодо процедури видачі шенгенських віз у двох консульствах Польщі в Азії у зв’язку з "візовим скандалом". Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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У коментарі журналістам видання речниця Єврокомісії Аніта Іппер повідомила, що об’єднана команда експертів від окремих країн-членів та Єврокомісії у березні відвідає для інспектування консульства Польщі у китайському Гуаньчжоу та у Манілі, на Філіппінах.
Мета інспекції – перевірити, наскільки там дотримуються правил під час розгляду заявок на отримання шенгенських віз.
У лютому голова директорату Єврокомісії, відповідального за кордони Шенгенської зони, Генрік Нільсен анонсував інспекції у деяких польських місіях протягом наступних пів року, щоб краще розібратися у питанні візового скандалу.
Представник Єврокомісії пояснив, що йдеться не про аудит того, що відбувалося в минулому, а про те, щоб "подивитися на всю систему, перевірити, чи відповідає вона Шенгенському кодексу і, чи вживаються відповідні заходи для уникнення корупції та шахрайства".
Нагадаємо
"Візовий скандал" почався у вересні 2023 року, коли польські ЗМІ опублікували розслідування про звільнення заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який відповідав за консульські та візові питання.
Йдеться про виявлені випадки надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. Восени польська прокуратура повідомила про підозру семи чинним і колишнім посадовцям.