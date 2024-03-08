Еврокомиссия проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"
Киев • УНН
В марте Европейская комиссия проинспектирует польские консульства в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) для проверки соблюдения правил выдачи шенгенских виз в связи с "визовым скандалом", связанным с предполагаемой коррупцией и мошенничеством.
Еврокомиссия в марте готовится провести инспекцию по процедуре выдачи шенгенских виз в двух консульствах Польши в Азии в связи с "визовым скандалом". Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
В комментарии журналистам издания пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Иппер сообщила, что объединенная команда экспертов от отдельных стран-членов и Еврокомиссии в марте посетит для инспектирования консульства Польши в китайском Гуаньчжоу и в Маниле, на Филиппинах.
Цель инспекции - проверить, насколько там придерживаются правил при рассмотрении заявок на получение шенгенских виз.
В феврале глава директората Еврокомиссии, ответственного за границы Шенгенской зоны, Генрик Нильсен анонсировал инспекции в некоторых польских миссиях в течение следующих полгода, чтобы лучше разобраться в вопросе визового скандала.
Представитель Еврокомиссии пояснил, что речь идет не об аудите того, что происходило в прошлом, а о том, чтобы "посмотреть на всю систему, проверить, соответствует ли она Шенгенскому кодексу и, принимаются ли соответствующие меры для избежания коррупции и мошенничества".
Напомним
"Визовый скандал" начался в сентябре 2023 года, когда польские СМИ опубликовали расследование об увольнении заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.
Речь идет о выявленных случаях предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. Осенью польская прокуратура сообщила о подозрении семи действующим и бывшим чиновникам.
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