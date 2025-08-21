$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 14987 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 16922 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 23590 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 14827 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 27169 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 67066 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 75397 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 78232 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 100427 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 227883 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Єврокомісар Андрюс Кубілюс висловив сумніви щодо впливу путіна після того, як лавров заперечив його домовленості з Трампом. Кубілюс ставить питання, хто ухвалює рішення в кремлі.

Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова

Єврокомісар Андрюс Кубілюс поставив під сумнів реальний авторитет володимира путіна, висміявши його позицію на міжнародній арені. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис у соцмережі Х Єврокомісара Андрюса Кубілюса. 

Як хтось може домовлятися про щось з путіним, якщо після зустрічі путіна та Трампа лавров публічно заперечує все, що путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі?

- зазначає Кубілюс. 

Деталі

Після зустрічі путіна з Дональдом Трампом, міністр закордонних справ рф сергій лавров публічно заперечив домовленості, про які російський диктатор нібито домовився з американським лідером. На думку Кубілюса, це викликає логічне питання: хто насправді ухвалює рішення у кремлі - путін чи лавров?

Можливо, путін не справжній господар у кремлі?

- пише єврокомісар. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ рф неодноразово відкрито критикував зусилля Дональда Трампа щодо пошуку формули миру. Зокрема, він називав "Коаліцію охочих" спробою підірвати нібито "прогрес", досягнутий між путіним і Трампом під час їхньої зустрічі на Алясці. Також лавров звинуватив союзників України у "відволіканні уваги від коренів війни".

Трамп розкритикував стратегію США щодо України та сказав, що останній фактично не дали виграти21.08.25, 17:37 • 2776 переглядiв

Вероніка Марченко

