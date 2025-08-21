Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова
Київ • УНН
Єврокомісар Андрюс Кубілюс висловив сумніви щодо впливу путіна після того, як лавров заперечив його домовленості з Трампом. Кубілюс ставить питання, хто ухвалює рішення в кремлі.
Єврокомісар Андрюс Кубілюс поставив під сумнів реальний авторитет володимира путіна, висміявши його позицію на міжнародній арені. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис у соцмережі Х Єврокомісара Андрюса Кубілюса.
Як хтось може домовлятися про щось з путіним, якщо після зустрічі путіна та Трампа лавров публічно заперечує все, що путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі?
Деталі
Після зустрічі путіна з Дональдом Трампом, міністр закордонних справ рф сергій лавров публічно заперечив домовленості, про які російський диктатор нібито домовився з американським лідером. На думку Кубілюса, це викликає логічне питання: хто насправді ухвалює рішення у кремлі - путін чи лавров?
Можливо, путін не справжній господар у кремлі?
Нагадаємо
Міністр закордонних справ рф неодноразово відкрито критикував зусилля Дональда Трампа щодо пошуку формули миру. Зокрема, він називав "Коаліцію охочих" спробою підірвати нібито "прогрес", досягнутий між путіним і Трампом під час їхньої зустрічі на Алясці. Також лавров звинуватив союзників України у "відволіканні уваги від коренів війни".
