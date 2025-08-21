Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс выразил сомнения относительно влияния Путина после того, как Лавров опроверг его договоренности с Трампом. Кубилюс задается вопросом, кто принимает решения в Кремле.
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс поставил под сомнение реальный авторитет владимира путина, высмеяв его позицию на международной арене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в соцсети Х еврокомиссара Андрюса Кубилюса.
Как кто-то может договариваться о чем-то с путиным, если после встречи путина и Трампа лавров публично отрицает все, что путин обещал Трампу на двусторонней встрече?
После встречи путина с Дональдом Трампом, министр иностранных дел рф сергей лавров публично опроверг договоренности, о которых российский диктатор якобы договорился с американским лидером. По мнению Кубилюса, это вызывает логичный вопрос: кто на самом деле принимает решения в кремле - путин или лавров?
Возможно, путин не настоящий хозяин в кремле?
Министр иностранных дел рф неоднократно открыто критиковал усилия Дональда Трампа по поиску формулы мира. В частности, он называл "Коалицию желающих" попыткой подорвать якобы "прогресс", достигнутый между путиным и Трампом во время их встречи на Аляске. Также лавров обвинил союзников Украины в "отвлечении внимания от корней войны".
