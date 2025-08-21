$41.380.02
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс выразил сомнения относительно влияния Путина после того, как Лавров опроверг его договоренности с Трампом. Кубилюс задается вопросом, кто принимает решения в Кремле.

Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс поставил под сомнение реальный авторитет владимира путина, высмеяв его позицию на международной арене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в соцсети Х еврокомиссара Андрюса Кубилюса.

Как кто-то может договариваться о чем-то с путиным, если после встречи путина и Трампа лавров публично отрицает все, что путин обещал Трампу на двусторонней встрече?

- отмечает Кубилюс.

Детали

После встречи путина с Дональдом Трампом, министр иностранных дел рф сергей лавров публично опроверг договоренности, о которых российский диктатор якобы договорился с американским лидером. По мнению Кубилюса, это вызывает логичный вопрос: кто на самом деле принимает решения в кремле - путин или лавров?

Возможно, путин не настоящий хозяин в кремле?

- пишет еврокомиссар.

Напомним

Министр иностранных дел рф неоднократно открыто критиковал усилия Дональда Трампа по поиску формулы мира. В частности, он называл "Коалицию желающих" попыткой подорвать якобы "прогресс", достигнутый между путиным и Трампом во время их встречи на Аляске. Также лавров обвинил союзников Украины в "отвлечении внимания от корней войны".

Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть21.08.25, 17:37 • 2792 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейская комиссия
Соединённые Штаты