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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

"Євробачення 2022": назвали ім’я третього члена журі нацвідбору

"Євробачення 2022": назвали ім’я третього члена журі нацвідбору

Київ • УНН

 • 45078 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Суспільний мовник оголосив ім'я третьої членкині журі Національного відбору на Євробачення-2022. Нею стала співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Цитата

“Дуже приємно повернутися в Національний відбір знову в телевізійному форматі. Це дуже прикольно. І як ми вже бачимо за цей період із 2016 року — він дав поштовх не лише для наших представників на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом. Завдяки Національному відбору ми дізнались дуже багато нових імен і відкрили безліч цікавої української музики.Мені здається, цей відбір — не виняток. Крутий склад учасників. Звісно, я завжди за всіма спостерігаю, майже всіх знаю. Всі достойні автори та виконавці. Але на конкурсі буду оцінювати за своїм баченням. Перш за все — це виступ наживо. Він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим. Це все дуже важливі елементи. Пісня повинна мати якусь цікаву родзинку, характер. І, звісно ж, номер. І хоча від першого виходу до Євробачення все може і має змінюватися, в цілому це має бути щось цікаве”, — сказала Джамала.

Деталі

У 2016 році на 61-му пісенному конкурсі Євробачення Джамала перемогла з авторською піснею “1944”, присвяченою трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. У 2017–2019 роках співачка була суддею Нацвідбору на Євробачення.

Джамала — народна артистка, володарка численних премій різних років.

“Всім бажаю успіху, вболіваю абсолютно за всіх, хоча чула лише декілька пісень. Інші ми почуємо напередодні або вже наживо в ефірі. Це ускладнює оцінювання, але точно додає інтриги. Побачимось на відборі!”, — підсумувала співачка і членкиня журі Нацвідбору-2022 Джамала.

Ранішек було оголошено імена двох інших членів журі Національного відбору на Євробачення-2022, якими стали Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Зазначимо, журі й телеглядачі визначають по 50% результату голосування.

Нагадаємо, 24 січня оголосили фіналістів Нацвідбору на європейський пісенний конкурс, одного з них згодом дискваліфікували.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30.

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