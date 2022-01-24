LAUD, WELLBOY та Alina Pash: оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У понеділок, 24 січня, на пресконференції у Радіохабі Академії Суспільного мовлення оголосили список з восьми фіналістів Національного відбору на участь у Євробаченні-2022. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
Деталі
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022:
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- Alina Pash – Тіні забутих предків
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- Cloudless – All be alright
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- Kalush Orchestra – Stefania
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- Laud – Head Under Water
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- Michael Soul – Demons
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- Our Atlantic – Моя Любов
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- Roxolana – GIRLZZZZ
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- Wellboy – Nozzy Bossy
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Також повідомляється, що ведучою головної сцени Нацвідбору на Євробачення-2022 буде Маша Єфросініна. Тімур Мірошниченко – ведучий залаштунків, грін-руму.
Цитата
"Ми ретельно послухали всі 284 заявки, які нам надіслали. Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були зі сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження", - розповів член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення Ярослав Лодигін.
За його словами, лонглист було легко сформувати.
"Тим паче, що ми себе не обмежували кількістю учасників. До лонглисту потрапили всі, кого ми вважали гідними для участі у Національному відборі і потенційно ті, хто може представляти Україну та зможуть потрапити до фіналу Євробачення, що є нашою задачею мінімум", — розповів Ярослав Лодигін.
У свою чергу Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ", розповів, якого шоу у фіналі Нацвідбору очікувати глядачам:
"Концерт хочемо зробити таким, що це буде вісім абсолютно різних мінішоу. Всі вісім учасників — вони різні, співають в різних жанрах. Тому і сцена, і сценічні методи, і фокуси будуть різними — для кожного з них вони підбиратимуться індивідуально", - зазначив він.
Доповнення
До лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022 потрапило 27 учасників.
Пряма трансляція фіналу Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого.
66-й пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться в травні наступного року в Турині (Італія).
У міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2022” візьме участь 41 країна.
Білорусь не братиме участі в Євробаченні-2022.
Нагадаємо, переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2021”, який відбувся у Роттердамі, став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце.