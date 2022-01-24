LAUD, WELLBOY и Alina Pash: объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2022

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Киев • УНН

 • 25610 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В понедельник, 24 января, на пресс-конференции в Радиохабе Академии Общественного вещания объявили список из восьми финалистов Национального отбора на участие в Евровидении-2022. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Детали

Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022:

  • Alina Pash - Тени забытых предков
  • Cloudless - All be alright
  • Kalush Orchestra - Stefania
  • Laud - Head Under Water
  • Michael Soul - Demons
  • Our Atlantic - Моя Любовь
  • Roxolana - GIRLZZZZ
  • Wellboy - Nozzy Bossy

Также сообщается, что ведущей главной сцене Нацотбора на Евровидение-2022 будет Маша Ефросинина. Тимур Мирошниченко - ведущий закулисья, грин-рума.

Цитата

"Мы тщательно послушали все 284 заявки, которые нам прислали. Мы предоставили возможность конкурсантам из длинного письма принять участие в прослушиваниях, потому что физическое присутствие - значительный фактор при отборе. Многие наши представления об артистах не совпали с их текущей формой. Или, наоборот, некоторые песни уже были со сложившейся картинкой, а прослушивание несколько изменили наши первые впечатления", - рассказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании, ответственный за платформу телевидения Ярослав Лодыгин.

По его словам, лонглист было легко сформировать.

"Тем более, что мы себя не ограничивали количеством участников. В лонглист попали все, кого мы считали достойными для участия в Национальном отборе и потенциально те, кто может представлять Украину и смогут попасть в финал Евровидения, что является нашей задачей минимум",- рассказал Ярослав Лодыгин.

В свою очередь Алексей Гончаренко, продюсер и руководитель компании "Френдс Про ТВ", рассказал, какое шоу в финале Нацотбора ожидать зрителям:

"Концерт хотим сделать таким, что это будет восемь абсолютно разных мини-шоу. Все восемь участников — они разные, поют в разных жанрах. Поэтому и сцена, и сценические методы, и фокусы будут разными — для каждого из них они будут подбираться индивидуально", - отметил он.

Дополнение

В лонглист Национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2022 попало 27 участников.

Прямая трансляция финала Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022 состоится 12 февраля.

66-й песенный конкурс “Евровидение” состоится в мае следующего года в Турине (Италия).

В международном песенном конкурсе “Евровидение 2022” примет участие 41 страна.

Беларусь не будет принимать участия в Евровидении-2022.

Напомним, победителем международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, который состоялся в Роттердаме, стал итальянский группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A с песней “Шум” занял 5 место.

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