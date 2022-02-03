"Євробачення 2022": назвали ім’я першого члена журі нацвідбору
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Першим членом журі національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення 2022" стала співачка Тіна Кароль. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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Як зазначили, імена інших членів журі, які сидітимуть за суддівським столом поруч із Тіною Кароль, оголосять зовсім скоро.
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У 2006 році в Афінах Тіна Кароль з піснею Show me your love представляла Україну на Євробаченні, де посіла сьоме місце.
Співачка вже була членом журі національного відбору у 2020 році.
За свою 19-річну музичну кар’єру народна артистка має понад 20 музичних і телевізійних премій.
Нагадаємо
Фінал нацвідбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30. Його можна буде подивитися у прямому ефірі на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.
24 січня оголосили фіналістів Нацвідбору на європейський пісенний конкурс, одного з них згодом дискваліфікували.