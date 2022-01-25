"Євробачення 2022": одного з фіналістів нацвідбору дискваліфікували
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Фіналіста нацвідбору на Євробачення 2022 LAUD дискваліфікували через те, що його пісню Head Under Water було оприлюднено у 2018 році, що порушує правила конкурсу. Про це повідомляє УНН іх посиланням на Instagram-сторінку suspilne.eurovision.
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Як зазначили, оргкомітет нацвідбору провів додаткову перевірку й виявив, що пісню Head Under Water опублікував її автор Деніелем Ботінг на своєму YouTube-каналі у 2018 році.
"LAUD не братиме участі у фіналі Нацвідбору 12 лютого. Натомість у фіналі візьме участь Barleben із піснею Hear My Words, — ідеться у повідомленні.
Згідно з правилами нацвідбору на Євробачення, пісня має не оприлюднюватися, не виходити в реліз та/або не виконуватися публічно, не бути доступною для громадськості та не використовуватись у жодних комерційних цілях до 1 вересня 2021 року.
Сам LAUD пояснив, що пісню Head Under Water було записано у 2018 році, але відтоді вона зазнала значної обробки.
"Head Under Water" була написана в 2018 році голландським согнрайтером Daniel Boting. Того ж року ми спробували в експериментальному режимі записати її разом із автором. Архівні кадри з цього запису ви можете бачити на відео. У той самий момент ми зрозуміли, що Head Under Water — потенційний хіт, тоді ж було вирішено відкласти реліз і включити композицію до мого сольного альбому. З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування", — ідеться у заяві.
За словами співака, єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року у його другому сольному альбомі DUAL.
Отже, список учасників фіналу Національного відбору, який проведуть 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ, після внесених змін такий:
Alina Pash - Тіні забутих предків
Barleben - Hear My Words
Cloudless - All be alright
Kalush Orchestra - Stefania
Michael Soul - Demons
Our Atlantic - Моя Любов
Roxolana - GIRLZZZZ
Wellboy - Nozzy Bossy
Нагадаємо
Організаційний комітет пісенного конкурсу Євробачення, який у 2022 році відбудеться в італійському місті Турин, презентував офіційний логотип і слоган.