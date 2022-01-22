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Організатори Євробачення-2022 представили логотип та слоган конкурсу

Організатори Євробачення-2022 представили логотип та слоган конкурсу

Київ • УНН

 • 20556 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Організаційний комітет пісенного конкурсу Євробачення, який у 2022 року проходитиме в Італії, офіційно представив логотип і слоган, фото якого опублікували на офіційній сторінці Євробачення в Instagram, пише УНН.

Цитата

"Пані та панове, представляємо "красивий" слоган і тематичне оформлення Євробачення 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, на сайті конкурсу організатори наголосили, що одним з найбільш очікуваних аспектів будь-якого конкурсу пісні "Євробачення" є візуальна ідентичність та її зв'язок з містом-організатором.

Додамо

До лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022 потрапило 27 учасників, серед яких Alina Pash, LAUD та WELLBOY.

Пряма трансляція фіналу Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого.

66-й пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться в травні наступного року в Турині (Італія).

У міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2022” візьме участь 41 країна.

Білорусь не братиме участі в Євробаченні-2022.

Нагадаємо, переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2021”, який відбувся у Роттердамі, став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце.

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

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