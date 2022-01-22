Организаторы Евровидения-2022 представили логотип и слоган конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Организационный комитет песенного конкурса Евровидение, который в 2022 году будет проходить в Италии, официально представил логотип и слоган, фото которого опубликовали на официальной странице Евровидения в Instagram, пишет УНН.
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"Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление Евровидение 2022 года", - говорится в сообщении.
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В частности, на сайте конкурса организаторы отметили, что одним из самых ожидаемых аспектов любого конкурса песни "Евровидение" является визуальная идентичность и ее связь с городом-организатором.
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В лонглист Национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2022 попало 27 участников, среди которых Alina Pash, LAUD и WELLBOY.
Прямая трансляция финала Национального отбора на Песенный конкурс Евровидение-2022 состоится 12 февраля.
66-й песенный конкурс “Евровидение” состоится в мае следующего года в Турине (Италия).
В международном песенном конкурсе “Евровидение 2022” примет участие 41 страна.
Беларусь не будет принимать участия в Евровидении-2022.
Напомним, победителем международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, который состоялся в Роттердаме, стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A с песней “Шум” занял 5 место.