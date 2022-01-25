"Евровидение 2022": одного из финалистов нацотбора дисквалифицировали

КИЕВ. 25 января. УНН. Финалиста нацотбора на Евровидение 2022 LAUD дисквалифицировали за то, что его песню Head Under Water было обнародовано в 2018 году, что нарушает правила конкурса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-страницу suspilne.eurovision.