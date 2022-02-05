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"Евровидение 2022": назвали имя третьего члена жюри нацотбора

"Евровидение 2022": назвали имя третьего члена жюри нацотбора

Киев • УНН

 • 45070 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Общественный вещатель объявил имя третьей участницы жюри Национального отбора на Евровидение-2022. Ею стала певица, победительница Евровидения-2016 Джамала, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Цитата

“Очень приятно вернуться в Национальный отбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года — он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря национальному отбору мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки. Мне кажется, этот отбор — не исключение. Крутой состав участников. Конечно, я всегда за всеми наблюдаю, почти всех знаю. Все достойные авторы и исполнители. Но на конкурсе буду оценивать по своему видению. Прежде всего — это выступление вживую. Оно должно быть качественным, точным, харизматичным, артистичным, обаятельным. Это все очень важные элементы. Песня должна иметь какую-то интересную изюминку, характер. И, конечно же, номер. И хотя от первого выхода к Евровидению все может и должно меняться, в целом это должно быть что-то интересное”, - сказала Джамала.

Детали

В 2016 году на 61-м песенном конкурсе Евровидение Джамала одержала победу с авторской песней “1944”, посвященной трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. В 2017-2019 годах певица была судьей Нацотбора на Евровидение.

Джамала — народная артистка, обладательница многочисленных премий разных лет.

“Всем желаю успеха, болею абсолютно за всех, хотя слышала лишь несколько песен. Другие мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это затрудняет оценку, но точно добавляет интриги. Увидимся на отборе!” — подытожила певица и член жюри Нацотбора-2022 Джамала.

Ранее были объявлены имена двух других членов жюри Национального отбора на Евровидение-2022, которыми стали Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

Отметим, жюри и телезрители определяют по 50% результата голосования.

Напомним, 24 января объявили финалистов Нацотбора на европейский песенный конкурс, один из них впоследствии дисквалифицировали.

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30.

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