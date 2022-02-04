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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Євробачення 2022": назвали ім’я другого члена журі нацвідбору

"Євробачення 2022": назвали ім’я другого члена журі нацвідбору

Київ • УНН

 • 19928 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Другим членом журі національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення 2022" став член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.

Цитата

"Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого", — розповів Лодигін.

Деталі

Із серпня 2019 року Ярослав Лодигін — член правління Суспільного мовника, відповідальний за платформу телебачення.

Також 2019-го він став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста (найвідоміша його робота — "Дике поле").

Ярослав Лодигін є продюсером і автором ідеї документального серіалу UA: ПЕРШИЙ "Колапс: як українці зруйнували імперію зла". Він є одним із засновників інтернет-радіо "Аристократи" та музичної премії A-Prize.

У суботу, 5 лютого, буде оголошено третього члена журі нацвідбору.

Зазначили, що журі та телеглядачі визначають по 50% результату голосування.

Доповнення

Першим членом журі стала співачка Тіна Кароль.

Фінал нацвідбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30. Його можна буде подивитися у прямому ефірі на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

24 січня оголосили фіналістів Нацвідбору на європейський пісенний конкурс, одного з них згодом дискваліфікували.

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