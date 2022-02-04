"Евровидение 2022": назвали имя второго члена жюри нацотбора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вторым членом жюри национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2022" стал член правления Общественного, режиссер Ярослав Лодыгин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
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"Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность присоединиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", — рассказал Лодыгин.
Детали
С августа 2019 года Ярослав Лодыгин — член правления Общественного вещателя, ответственный за платформу телевидения.
Также в 2019-м он стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста (самая известная его работа — "Дикое поле").
Ярослав Лодыгин является продюсером и автором идеи документального сериала UA: ПЕРВЫЙ "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла". Он является одним из основателей интернет-радио "Аристократы" и музыкальной премии A Prize.
В субботу, 5 февраля, будет объявлен третий член жюри нацотбора.
Отметили, что жюри и телезрители определяют по 50% результата голосования.
Дополнение
Первым членом жюри стала певица Тина Кароль.
Финал нацотбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ.
24 января объявили финалистов нацотбора на европейский песенный конкурс, одного из них позже дисквалифицировали.