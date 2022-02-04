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"Евровидение 2022": назвали имя второго члена жюри нацотбора

Киев • УНН

 • 19925 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вторым членом жюри национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2022" стал член правления Общественного, режиссер Ярослав Лодыгин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Цитата

"Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность присоединиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", — рассказал Лодыгин.

Детали

С августа 2019 года Ярослав Лодыгин — член правления Общественного вещателя, ответственный за платформу телевидения.

Также в 2019-м он стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста (самая известная его работа — "Дикое поле").

Ярослав Лодыгин является продюсером и автором идеи документального сериала UA: ПЕРВЫЙ "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла". Он является одним из основателей интернет-радио "Аристократы" и музыкальной премии A Prize.

В субботу, 5 февраля, будет объявлен третий член жюри нацотбора.

Отметили, что жюри и телезрители определяют по 50% результата голосования.

Дополнение

Первым членом жюри стала певица Тина Кароль.

Финал нацотбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ.

24 января объявили финалистов нацотбора на европейский песенный конкурс, одного из них позже дисквалифицировали.

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