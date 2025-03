ЄС виступає проти санкцій США щодо "Північного потоку-2" - заява

“ЄС глибоко стурбований зростанням кількості випадків застосування санкцій або погроз санкцій з боку США проти європейських компаній і їхніх інтересів. Ми бачимо цю тенденцію щодо Ірану, Куби, а з недавніх пір — і щодо „Північного потоку-2“ і „Турецького потоку“. Євросоюз твердо виступає проти будь-яких санкцій США щодо європейських компаній, що переслідують свої законні бізнес-інтереси, і вважає, що екстериторіальні обмеження суперечать міжнародному праву”, — підкреслюється в тексті.

“Європейська політика повинна визначатися в Європі, а не третіми країнами”, — вказав Боррель. При цьому він уточнив, що в тих сферах, де “інтереси зовнішньої політики і політики безпеки (у ЄС і США) збігаються, велику цінність представляє застосування скоординованих і адресних санкцій, які вводяться усіма партнерами”. “Коли політичні інтереси розходяться, ЄС відкритий до діалогу, однак переговори не можуть здійснюватися під загрозою санкцій”, — додав глава європейської дипломатії.

The growing use of sanctions, or the threat of sanctions, by the US against European companies and interests is a worrying trend. The EU opposes the use of sanctions by third countries on European companies carrying out legitimate business https://t.co/yZrMfSFsK4

Держсекретар США Майкл Помпео в середу заявив, що американське зовнішньополітичне відомство включить “Північний потік-2” і “Турецький потік” в число проектів, які підпадають під закон “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA).

Довідка: проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу він завершений на 93%. Зупинка в реалізації проекту була пов’язана з тим, що у грудні 2019 року через санкцій США швейцарська компанія Allseas зупинила роботи зі спорудження трубопроводу і вивела свої судна.