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Шкодять Україні: США включать "Північний потік-2" і "Турецький потік" в проекти, які підпадають під санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня УНН. Державний департамент США скасує застереження, яке звільняє російські трубопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" від санкцій. Таким чином обидва проекти підпадають під санкції закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA). Про це на брифінгу в середу заявив держсекретар США Майк Помпео, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні Державний департамент оновлює громадське керівництво для CAATSA, щоб включити "Північний потік-2" і другу лінію "Турецького потоку". Ці дії ставлять під загрозу санкцій США інвестиції або інші види діяльності, пов'язані з цими російськими енергетичними експортними трубопроводами", - сказав Помпео.

За його словами, "Північний потік-2" і "Турецький потік" - це "не комерційні проекти, вони є ключовими інструментами Кремля для розширення залежності Європи від енергопостачання Росії, інструментами, які підривають Україну, перекриваючи транзит газу... і в кінцевому підсумку підривають трансатлантичну безпеку".

"США завжди готові допомогти нашим європейським друзям у задоволенні їхніх енергетичних потреб", - додав держсекретар.

Як повідомляв УНН, уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель розглядає можливість координованої відповіді Євросоюзу на той випадок, якщо президент США Дональд Трамп введе додаткові санкції проти учасників будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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