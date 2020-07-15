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02:32 • 94205 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Вредят Украине: США включат "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под санкции

Вредят Украине: США включат "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под санкции

Киев  •  УНН

 • 17146 просмотра

КИЕВ. 15 июля УНН. Государственный департамент США отменит оговорку, которая освобождает российские трубопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" от санкций. Таким образом оба проекта подпадает под санкции закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом на брифинге в среду заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Государственный департамент обновляет общественное руководство для CAATSA, чтобы включить "Северный поток-2" и вторую линию "Турецкого потока". Эти действия ставят под угрозу санкций США инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - сказал Помпео.

По его словам, "Северный поток-2" и "Турецкий поток" - это "не коммерческие проекты, они являются ключевыми инструментами Кремля для расширения зависимости Европы от энергоснабжения России, инструментами, которые подрывают Украину, перекрывая транзит газа… и в конечном итоге подрывает трансатлантическую безопасность".

"США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям в удовлетворении их энергетических потребностей", - добавил госсекретарь.

Как сообщал УНН, правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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