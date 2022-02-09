ЄС підготував для Росії лист із закликом провести перемовини щодо України – Politico

Деталі

У розпорядженні видання опинився текст листа, в якому йдеться про колективну відповідь ЄС на нещодавній меморандум, який Росія надіслала країнам ЄС. Лист підписав Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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"Ми, як і раніше, серйозно занепокоєні ситуацією, яка склалася, і твердо переконані, що всі розбіжності має бути вирішено шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації та припинення нарощування військових сил в Україні та навколо неї, а також у Білорусі", - йдеться у листі.

Боррель підкреслив, що Євросоюз і НАТО готові продовжити діалог із Росією щодо шляхів зміцнення загальної безпеки.

У листі також йдеться, що ЄС пропонує продовжити переговори у кількох форматах, у тому числі в ОБСЄ, міжурядовій групі, що займається безпековими питаннями, а також у рамках Ради Росія-НАТО.

Водночас дипломати ЄС приділяють особливу увагу переговорам у рамках ОБСЄ, оскільки всі країни ЄС є членами цієї організації, на відміну від НАТО, до якої входить лише 21 країна ЄС.

"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - йдеться у листі.

Додамо

Тим часом, Організація з безпеки та співпраі в Європі (ОБСЄ) розпочала діалог з питань європейської безпеки на тлі напруженості на російсько-українському кордоні.



Оновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки — це ініціатива польського головування, що діє, спрямована на використання всього потенціалу ОБСЄ як майданчика для діалогу в умовах зростання напруженості та ризику подальшої ескалації в Європі.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.