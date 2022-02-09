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ОБСЕ начала диалог по безопасности на фоне напряженности на границе РФ и Украины

ОБСЕ начала диалог по безопасности на фоне напряженности на границе РФ и Украины

Киев • УНН

 • 15326 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала диалог по вопросам европейской безопасности на фоне напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте ОБСЕ.

Детали

8 февраля "во время встречи на высоком уровне действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау открыл обновленный диалог ОБСЕ по вопросам европейской безопасности (RESD)", сообщили в ОБСЕ накануне.

Обновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности, как поясняется, — это инициатива польского председательства, что действует, направленная на использование всего потенциала ОБСЕ как площадки для диалога в условиях роста напряженности и риска дальнейшей эскалации в Европе.

"Очень важно, чтобы с помощью дипломатии и диалога мы нашли способ деэскалации и начали восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества", — сказал Рау.

Указано, что процесс начнется с сосредоточения внимания на контроле над вооружениями и мерах укрепления доверия и безопасности. В частности, военная транспарентность, механизмы снижения рисков и предотвращения конфликтов, которые являются ключевыми факторами укрепления доверия и взаимопонимания. Затем диалог перейдет к выработке рекомендаций в сфере невоенных угроз, включая гибридную войну, кибербезопасность и дезинформацию.

"ОБСЕ остается жизненно важной опорой международной системы. Ее широкий состав позволяет каждому государству-участникуе активно участвовать в обсуждениях. Сильное дополнительное преимущество ОБСЕ - это концепция увязки безопасности государств с безопасностью и правами отдельных лиц", — добавил Рау.

Процесс возобновления диалога по европейской безопасности будет проходить в Вене. Основная часть подготовительных совещаний и регулярная координация будут осуществляться постоянными представителями в Вене. Председательство придаст дополнительный импульс этому процессу путем созыва неофициальных политических встреч на высоком уровне, отметили в ОБСЕ.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Украинские Национальные Новости

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