ОБСЄ розпочала діалог з безпеки на тлі напруженості на кордоні РФ та України

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8 лютого "під час зустрічі на високому рівні чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відкрив оновлений діалог ОБСЄ з питань європейської безпеки (RESD)", повідомили в ОБСЄ напередодні.

Оновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки, як пояснюється, — це ініціатива польського головування, що діє, спрямована на використання всього потенціалу ОБСЄ як майданчика для діалогу в умовах зростання напруженості та ризику подальшої ескалації в Європі.

"Дуже важливо, щоб за допомогою дипломатії та діалогу ми знайшли спосіб деескалації та розпочали відновлення довіри, прозорості та співпраці", — сказав Рау.

Вказано, що процес розпочнеться із зосередження уваги на контролі над озброєннями та заходах зміцнення довіри та безпеки. Зокрема, військова транспарентність, механізми зниження ризиків та запобігання конфліктам, які є ключовими факторами зміцнення довіри та взаєморозуміння. Потім діалог перейде до вироблення рекомендацій у сфері невійськових загроз, включаючи гібридну війну, кібербезпеку та дезінформацію.

"ОБСЄ залишається життєво важливою опорою міжнародної системи. Її широкий склад дозволяє кожній державі-учасниці брати активну участь в обговореннях. Сильна додаткова перевага ОБСЄ — це концепція пов’язування безпеки держав із безпекою та правами окремих осіб", — додав Рау.

Процес відновлення діалогу з європейської безпеки проходитиме у Відні. Основна частина підготовчих нарад та регулярна координація здійснюватимуться постійними представниками у Відні. Головування надасть додаткового імпульсу і імпульсу цьому процесу шляхом скликання неофіційних політичних зустрічей на високому рівні, вказали в ОБСЄ.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.