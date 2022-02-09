ЕС подготовил для России письмо с призывом провести переговоры относительно Украины – Politico

Детали

В распоряжении издания оказался текст письма, в котором говорится о коллективном ответе ЕС на недавний меморандум, который Россия направила странам ЕС. Письмо подписал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Цитата

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что все разногласия должны быть решены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военных сил в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - говорится в письме.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз и НАТО готовы продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления общей безопасности.

В письме также говорится, что ЕС предлагает продолжить переговоры в нескольких форматах, в том числе в ОБСЕ, межправительственной группе, занимающейся вопросами безопасности, а также в рамках Совета Россия-НАТО.

В то же время дипломаты ЕС уделяют особое внимание переговорам в рамках ОБСЕ, поскольку все страны ЕС являются членами этой организации, в отличие от НАТО, в которую входит лишь 21 страна ЕС.

"Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - говорится в письме.

Добавим

Тем временем, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала диалог по вопросам европейской безопасности на фоне напряженности на российско-украинской границе.



Обновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности — это инициатива польского председательства, что действует, направленная на использование всего потенциала ОБСЕ как площадки для диалога в условиях роста напряженности и риска дальнейшей эскалации в Европе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела ответа Запада относительно "гарантий безопасности" на три ключевых требования, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.