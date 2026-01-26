ЄС був на зв'язку з українською та американською делегаціями до і після переговорів в Абу-Дабі - Єврокомісія

У ЄС повідомили, що підтримували зв'язок з українською та американською делегаціями до і після тристоронніх переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі, повідомила у понеділок під час брифінгу речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Так, і до, і після цього ми підтримували зв'язок з українською та американською делегаціями, які були присутні, щоб дізнатися про перебіг цих переговорів - сказала Піньйо.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що про підсумки переговорів в Абу-Дабі повідомлять європейців.