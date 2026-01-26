ЄС був на зв'язку з українською та американською делегаціями до і після переговорів в Абу-Дабі - Єврокомісія
Київ • УНН
Єврокомісія підтримувала зв'язок з українською та американською делегаціями до і після тристоронніх переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що про підсумки переговорів повідомлять європейців.
У ЄС повідомили, що підтримували зв'язок з українською та американською делегаціями до і після тристоронніх переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі, повідомила у понеділок під час брифінгу речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.
Так, і до, і після цього ми підтримували зв'язок з українською та американською делегаціями, які були присутні, щоб дізнатися про перебіг цих переговорів
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що про підсумки переговорів в Абу-Дабі повідомлять європейців.