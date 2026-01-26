ЕС был на связи с украинской и американской делегациями до и после переговоров в Абу-Даби - Еврокомиссия

В ЕС сообщили, что поддерживали связь с украинской и американской делегациями до и после трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби, сообщила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Да, и до, и после этого мы поддерживали связь с украинской и американской делегациями, которые присутствовали, чтобы узнать о ходе этих переговоров - сказала Пиньо.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что об итогах переговоров в Абу-Даби сообщат европейцам.