ЕС был на связи с украинской и американской делегациями до и после переговоров в Абу-Даби - Еврокомиссия

13:53 • 1104 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 5828 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 11078 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 19209 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 17198 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 35059 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19290 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 34376 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22624 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27551 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 27134 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 23657 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 24798 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 18342 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 10928 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 19222 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 35072 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 24950 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 34384 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 111980 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 170 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 6250 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 31542 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 30981 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 46999 просмотра
ЕС был на связи с украинской и американской делегациями до и после переговоров в Абу-Даби - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Еврокомиссия поддерживала связь с украинской и американской делегациями до и после трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что об итогах переговоров сообщат европейцам.

ЕС был на связи с украинской и американской делегациями до и после переговоров в Абу-Даби - Еврокомиссия

В ЕС сообщили, что поддерживали связь с украинской и американской делегациями до и после трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби, сообщила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Да, и до, и после этого мы поддерживали связь с украинской и американской делегациями, которые присутствовали, чтобы узнать о ходе этих переговоров

- сказала Пиньо.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что об итогах переговоров в Абу-Даби сообщат европейцам.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Абу-Даби
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина