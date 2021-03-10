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Єрмак пояснив, чому Росія блокує переговори у ТКГ

Єрмак пояснив, чому Росія блокує переговори у ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Російська Федерації разом із запрошеними представниками окупованих територій продовжують блокувати нормальну роботу Тристоронньої контактної групи, хоча учасниками ТКГ залишаються лише Україна, Росія та ОБСЄ. Представники ОРДЛО до контактної групи не входять. Про це розповів голова Офісу Президенту України Андрій Єрмак під час онлайн обговорення конфлікту на Сході України та перспектив на 2021 рік, яку організувало Німецьке товариство зовнішньої політики (DGAP), передає УНН.

Цитата

“Заблокована (робота Тристоронньої контактної групи. — ред.) не тому, що вона не зустрічається. Кожні два тижні проводиться відеоконференція і українська делегація готова працювати 24 години на добу, кожного разу присутні всі наши представники. Але, кожного разу нам пробують почати діалог з включення сепаратистів, які є запрошеними, але не є стороною ТКГ”, — сказав Єрмак. — І нібито складається така ситуація, яку я постійно підіймаю під час засідання “нормандської групи”: а чому то ми забули, що у нас в ТКГ є Росія, Україна та ОБСЄ, а у "нормандському форматі" є Франція, Німеччина, Україна та Росія“.

Деталі

Про це Єрмак згадав в контексті нещодавнього візиту голови Європейської Ради Шарля Мішеля на КПВВ “Щастя”, коли останній нагадав світу, що “Росія є стороною конфлікту, а не посередником”.

Це, підкреслив Єрмак, є дуже важливим сигналом, адже останнім часом саме з цієї причини блокується робота ТКГ.

“Стороною повинна бути Росія, всі партнери мають нагадувати про це”, — додав керівник Офісу президента України.

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку, якщо “нормандська” зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.

Контекст

Останній саміт глав держав та урядів країн “нормандської четвірки” — Франції, Німеччини, Росії та України — відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої “формули Штайнмайєра” в українське законодавство.

Однак, після понад року, більшість домовленостей залишається не виконаною.

Зазначимо, що минулого місяця в Офісі Президента України повідомили, що ставлять за мету проведення зустрічі лідерів країн Нормандського формату вже цього року.

У МЗС заявили нещодавно, що переконані: для того, щоб зрушити питання щодо Донбасу з місця, потрібен саміт “нормандської четвірки”.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення нового саміту лідерів в Нормандському форматі можна обговорювати “тільки після реалізації домовленостей попередньої зустрічі”, маючи на увазі зустріч глав країн “нормандської четвірки” 9 грудня 2019 року в Парижі.

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