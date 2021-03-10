Єрмак пояснив, чому Росія блокує переговори у ТКГ

Цитата

“Заблокована (робота Тристоронньої контактної групи. — ред.) не тому, що вона не зустрічається. Кожні два тижні проводиться відеоконференція і українська делегація готова працювати 24 години на добу, кожного разу присутні всі наши представники. Але, кожного разу нам пробують почати діалог з включення сепаратистів, які є запрошеними, але не є стороною ТКГ”, — сказав Єрмак. — І нібито складається така ситуація, яку я постійно підіймаю під час засідання “нормандської групи”: а чому то ми забули, що у нас в ТКГ є Росія, Україна та ОБСЄ, а у "нормандському форматі" є Франція, Німеччина, Україна та Росія“.

Деталі

Про це Єрмак згадав в контексті нещодавнього візиту голови Європейської Ради Шарля Мішеля на КПВВ “Щастя”, коли останній нагадав світу, що “Росія є стороною конфлікту, а не посередником”.

Це, підкреслив Єрмак, є дуже важливим сигналом, адже останнім часом саме з цієї причини блокується робота ТКГ.

“Стороною повинна бути Росія, всі партнери мають нагадувати про це”, — додав керівник Офісу президента України.

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку, якщо “нормандська” зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.

Контекст

Останній саміт глав держав та урядів країн “нормандської четвірки” — Франції, Німеччини, Росії та України — відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої “формули Штайнмайєра” в українське законодавство.

Однак, після понад року, більшість домовленостей залишається не виконаною.

Зазначимо, що минулого місяця в Офісі Президента України повідомили, що ставлять за мету проведення зустрічі лідерів країн Нормандського формату вже цього року.

У МЗС заявили нещодавно, що переконані: для того, щоб зрушити питання щодо Донбасу з місця, потрібен саміт “нормандської четвірки”.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що терміни проведення нового саміту лідерів в Нормандському форматі можна обговорювати “тільки після реалізації домовленостей попередньої зустрічі”, маючи на увазі зустріч глав країн “нормандської четвірки” 9 грудня 2019 року в Парижі.