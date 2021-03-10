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Ермак объяснил, почему Россия блокирует переговоры в ТКГ

Ермак объяснил, почему Россия блокирует переговоры в ТКГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Российская Федерации вместе с приглашенными представителями оккупированных территорий продолжают блокировать нормальную работу Трехсторонней контактной группы, хотя участниками ТКГ остаются только Украина, Россия и ОБСЕ. Представители ОРДЛО в контактную группу не входят. Об этом рассказал председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн обсуждения конфликта на Востоке Украины и перспектив на 2021 год, организованного Немецким обществом внешней политики (DGAP), передает УНН.

Цитата

“Заблокирована (работа Трехсторонней контактной группы. — ред.) не потому, что она не встречается. Каждые две недели проводится видеоконференция и украинская делегация готова работать 24 часа в сутки, каждый раз присутствуют все наши представители. Но, каждый раз с нами пытаются начать диалог с включения сепаратистов, которые являются приглашенными, но не является стороной в ТКГ”, — сказал Ермак. — “И якобы складывается такая ситуация, которую я постоянно поднимаю во время заседания „нормандской группы“: а почему то забыли, что у нас в ТКГ есть Россия, Украина и ОБСЕ, а в „нормандском формате“ есть Франция, Германия, Украина и Россия”.

Детали

Об этом Ермак вспомнил в контексте недавнего визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля на КПВВ “Счастье”, когда последний напомнил миру, что “Россия является стороной конфликта, а не посредником”.

Это, подчеркнул Ермак, является очень важным сигналом, ведь в последнее время именно по этой причине блокируется работа ТКГ.

“Стороной должна быть Россия, все партнеры должны напоминать об этом”, — добавил руководитель Офиса президента Украины.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если “нормандская” встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.

Контекст

Последний саммит глав государств и правительств стран “нормандской четверки” — Франции, Германии, России и Украины — состоялся 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой “формулы Штайнмайера” в украинском законодательстве.

Однако, после более года, большинство договоренностей остается невыполненными.

Отметим, что в прошлом месяце в Офисе Президента Украины сообщили, что ставят целью проведения встречи лидеров стран Нормандского формата в этом году.

В МИД заявили недавно, что убеждены: для того, чтобы сдвинуть вопрос о Донбассе с места, нужен саммит “нормандской четверки”.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандской формате можно обсуждать “только после реализации договоренностей предыдущей встречи”, имея в виду встречу глав стран “нормандской четверки” 9 декабря 2019 года в Париже.

Украинские Национальные Новости

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