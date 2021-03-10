Ермак объяснил, почему Россия блокирует переговоры в ТКГ

Цитата

“Заблокирована (работа Трехсторонней контактной группы. — ред.) не потому, что она не встречается. Каждые две недели проводится видеоконференция и украинская делегация готова работать 24 часа в сутки, каждый раз присутствуют все наши представители. Но, каждый раз с нами пытаются начать диалог с включения сепаратистов, которые являются приглашенными, но не является стороной в ТКГ”, — сказал Ермак. — “И якобы складывается такая ситуация, которую я постоянно поднимаю во время заседания „нормандской группы“: а почему то забыли, что у нас в ТКГ есть Россия, Украина и ОБСЕ, а в „нормандском формате“ есть Франция, Германия, Украина и Россия”.

Детали

Об этом Ермак вспомнил в контексте недавнего визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля на КПВВ “Счастье”, когда последний напомнил миру, что “Россия является стороной конфликта, а не посредником”.

Это, подчеркнул Ермак, является очень важным сигналом, ведь в последнее время именно по этой причине блокируется работа ТКГ.

“Стороной должна быть Россия, все партнеры должны напоминать об этом”, — добавил руководитель Офиса президента Украины.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если “нормандская” встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.